Nella puntata di Un posto al sole in onda il 10 aprile 2023, alle ore 20.50 su Rai 3, Alberto passerà una Pasquetta decisamente particolare.

Le anticipazioni dell’episodio della soap raccontano che le certezze di Palladini crolleranno in poco tempo, dopo l'affare sfumato che gli avrebbe assicurato una cospicua entrata economica con i suoi subdoli trabocchetti.

Intanto Nunzio, Diego e Samuel festeggiano per aver impedito a Silvia di cedere le quote di Caffè Vulcano, salvando anche il loro stesso lavoro. Michele ha acconsentito a dare il denaro mancante per coprire i debiti, a patto che la sua azione resti anonima.

Insomma, tutto sembra essersi risolto ma, nei prossimi episodi, Alberto affilerà gli artigli tendendo una nuova trappola a Silvia.

Angela è incinta? Anticipazioni Un posto al sole del 10 aprile

Angela e Franco potrebbero diventare di nuovo genitori dopo la gioia della piccola Bianca. Non è però un bel periodo per Boschi, che sta facendo i conti con i guai al garage. Ci sono difficoltà economiche non indifferenti e la preoccupazione è tanta.

Franco non prenderà benissimo la notizia della possibile gravidanza di Angela, mostrando insensibilità. La reazione di Boschi getterà Angela in uno stato di tristezza profonda.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto viene smascherato?

Il piano di Diego, Nunzio e Samuel è stato un successo.

Grazie all'indispensabile aiuto di Michele, sono riusciti a fermare in tempo Silvia prima della firma che le avrebbe rovinato la vita e fatto perdere il Caffè Vulcano. Palladini resterà con un pugno di mosche in mano, ma per lui non sarà finita qui.

Come raccontano infatti le anticipazioni di Un posto al sole Alberto sarà in trappola e mancherà davvero poco prima che le sue bugie vengano scoperte.

La sua Pasquetta sarà quindi un giorno che difficilmente potrà dimenticare.

Un posto al sole, episodio 10 aprile: Franco insensibile con Angela

I telespettatori della soap sanno bene che il carattere di Franco non è semplice, nonostante si prodighi sempre per aiutare gli altri, a costo di mettersi in pericolo. L'arrivo di Bianca lo ha cambiato in positivo, facendo emergere anche la sua grande sensibilità e tenerezza.

Angela, proprio per questo motivo, crederà di farlo felice dicendogli che forse aspetta un bambino. Purtroppo così non sarà, perché Franco non reagirà per niente bene. La sua freddezza creerà molto sconforto in Angela, che non saprà che cosa fare.