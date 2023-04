Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nei pomeriggi dei giorni compresi dal 24 al 30 aprile non mancheranno i colpi di scena. In particolare ci sarà una rissa tra Deacon e Ridge, con quest'ultimo che deciderà di lasciare Brooke.

Beautiful: trame dal 24 al 27 aprile

Nelle prossime puntate di Beautiful sarà sempre più tesa la situazione tra Ridge e Brooke. Taylor parlando con Logan sarà sempre più convinta di rimanere legata al marito, visto l'amore profondo che c'è fra i due. Steffy invece sarà convinta del fatto che suo padre lascerà Brooke per tornare da Taylor.

Ridge si recherà da Deacon per chiedere spiegazioni riguardo al suo rapporto con sua moglie, ma ben presto il colloquio si trasformerà in una rissa che solo l'intervento di Brooke riuscirà a sedare.

Nel frattempo Sheila continuerà a sponsorizzare Taylor candidandola di nuovo al fianco di Ridge e lo dirà apertamente alla diretta interessata, la donna sarà molto contenta di tali parole ma preferirà non sbilanciarsi.

Forrester dopo la lite furiosa scoppiata con Deacon risulterà essere particolarmente arrabbiato, Brooke infatti invece di difendere lui prenderà le parti del suo antagonista. Per Ridge questa sarà la prova che sua moglie ha fatto una scelta che va oltre il loro rapporto e che lo penalizzerà.

Sarà per questo che Forrester prenderà un'importante decisione: tornerà da Steffy, Thomas e Taylor e comunicherà loro di essere deciso a non perdonare e a lasciare Brooke. I suoi figli risulteranno essere particolarmente felici e chiaramente avalleranno questa decisione.

Le anticipazioni del 28, 29 e 30 aprile

Intanto Brooke non saprà come affrontare la situazione e deciderà di confidarsi sull'accaduto con Hope e Liam.

La donna cercherà di stabilire un contatto telefonico con Ridge, ma lui non vedrà la chiamata, cosa che invece farà Thomas.

Quest'ultimo deciderà di non mettere al corrente suo padre della chiamata per evitare che possa rispondere. Brooke continuerà a tempestare di chiamate e messaggi l'uomo, che non però riceverà nulla sul telefono perché Thomas deciderà di bloccare il numero.

Anche Steffy cercherà di fare la sua parte, cercando di convincere Ridge a lasciare definitivamente Brooke, per il suo bene e quello della sua famiglia. La figlia, inoltre, tenterà in tutti i modi di far tornare il padre con Taylor. Nel frattempo Thomas si scaglierà contro Brooke e la manderà via per impedirle di vedere Ridge.

Nel frattempo Ridge incontrerà Taylor e le cose prenderanno una piega per certi versi inaspettata: i due infatti finiranno per baciarsi. Forrester prenderà comunque la decisione di rimanere con Steffy, Thomas e Taylor, per la felicità dei suoi figli e della sua famiglia.

I ragazzi continueranno intanto nell'operazione di tenere lontana Brooke da loro padre, la donna farà però di tutto per avere un contatto con Ridge per spiegarsi con lui.