Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45 circa. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 24 a venerdì 28 aprile [VIDEO], le condizioni di salute di Tommaso si faranno serie e Roberto deciderà di restare al fianco di Lara. Inoltre a causa delle difficoltà lavorative di Franco, la situazione tra lui e Angela si farà sempre più delicata, mentre Rosa si scaglierà duramente contro Viola.

Ferri si lega al piccolo Tommaso

Nella puntata di lunedì 24 aprile, Clara si terrà distante da Alberto dopo avere scoperto il suo tradimento con Diana.

La giovane Curcio troverà il sostegno di Giulia. Palladini invece si troverà da solo e si scaglierà contro chi penserà possa essere stato l'autore della fine della sua storia. Intanto Roberto apprenderà che le condizioni di salute del piccolo Tommaso sono piuttosto gravi e sceglierà di restare al fianco di Lara, ma questa cosa non farà felice Marina. Inoltre Mariella si renderà conto che il marito ha fatto qualcosa senza dirle nulla e si attiverà per prendergli il telefono.

Nell'episodio di martedì 25 aprile, Franco si troverà sempre più in difficoltà, perché ci saranno delle notizie negative dal punto di vista lavorativo. Questo stato di cose lo porterà ad allontanarsi da Angela. Boschi assisterà anche ad un duro confronto tra Eduardo e Damiano.

Nel frattempo Silvia osserverà il dialogo acceso di Alberto con Nunzio e Diego ed inizierà ad avere dei dubbi sui due ragazzi. In tutto questo Giulia rincuorerà Clara che mandare via Alberto è stata la scelta per lei e Federico, mentre Roberto si legherà molto al piccolo Tommaso.

Palladini sfoga la sua rabbia pure con Niko

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 26 aprile, la precaria condizione lavorativa ha fatto diventare Franco molto agitato, soprattutto con la moglie Angela.

Quest'ultima sarà amareggiata per l'atteggiamento del marito, che non le ha mostrato la sua vicinanza nemmeno nel momento in cui c'è stata l'incertezza su una sua possibile gravidanza. Intanto Palladini si troverà sempre più disorientato e sfogherà la sua rabbia pure contro Niko. Inoltre Mariella potrebbe trovare in Bice una valida alleata per trovare il pin, con cui accedere nel cellulare di Guido.

Nella puntata di giovedì 27 aprile, Boschi e Angela continueranno ad avere numerosi dissapori. Nel frattempo Rosa proseguirà ad avere dei risentimenti nei confronti di Damiano e potrebbe finire per scagliarsi contro Viola. Intanto Otello chiederà a Rossella e Riccardo di accompagnarlo ad Indica, ma si comprenderà subito che per lui sarà complicato tornare nei luoghi in cui ha vissuto con l'ormai deceduta Teresa. Mariella invece, grazie a Bice, sarà sul punto di trovare le foto di Guido e Michele insieme ad alcune tedesche.

Marina si sente trascurata da Roberto

In base agli spoiler di venerdì 28 aprile, Marina Giordano si sentirà trascurata da Roberto, sempre più impegnato con Lara e col piccolo Tommaso.

Un segreto però sarà vicino a essere svelato e potrebbe chiarire i malesseri del piccolo. Intanto Rosa - dopo essersela presa duramente con Viola - metterà quest'ultima in difficoltà con Raffaele. Infine Mariella e Bice troveranno le foto e si capirà come Del Bue sarà in grado di discolparsi.