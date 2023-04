Sonia Bruganelli nelle scorse ore ha fatto un bilancio finale dell'edizione appena terminata del Grande Fratello Vip. Intervistata di recente da SuperGuida Tv, l'imprenditrice romana ha espresso il suo parere riguardo Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione vip del reality show di Canale 5 e su Antonella Fiordelisi. Su quest'ultima, in particolare, l'opinionista ha detto di non vederla come nuova Bonas di avanti Un altro, game show condotto dal marito Paolo Bonolis.

Le parole di Sonia Bruganelli su Nikita e Antonella Fiordelisi

"In un programma che dura sei mesi va premiata anche la resistenza", ha esordito così Sonia Bruganelli esprimendosi su Nikita Pelizon.

"È l'unica che è rimasta coerente con la sua persona", ha poi aggiunto l'opinionista sulla modella e influencer triestina classe 1994, che ha mantenuto sempre il suo aplomb durante il suo lungo percorso nella casa di Cinecittà.

Sulle ipotesi su Antonella Fiordelisi come eventuale nuova Bonas di Avanti un altro, invece, l'imprenditrice romana ha risposto: "Non ci ho pensato, ma credo che non abbia senso".

Bruganelli parla dell'atteggiamento generale degli inquilini del GF Vip 7

"Dopo tanti mesi di permanenza nella casa, è anche normale che si allentino i freni inibitori", ha spiegato Sonia Bruganelli riguardo il comportamento di molti gieffini, avuto nell'edizione appena trascorsa del GF Vip.

"Penso che il web sia stato un elemento aggiuntivo al reality che talvolta abbia indirizzato il concorrente a comportarsi come voleva il pubblico", ha poi proseguito l'imprenditrice.

Bruganelli inoltre ha perdonato Edoardo Donnamaria per le sue dure dichiarazioni nei suoi confronti: "Mi sono resa conto che era un ragazzo rimasto chiuso per cinque mesi e che aveva asserito di aver perso lucidità".

La moglie di Paolo Bonolis ha infine apprezzato particolarmente Antonino Spinalbese come persona e come concorrente del Grande Fratello Vip 7: "È un ragazzo con la testa sulle spalle e molto più maturo dell'età che ha".

Sonia Bruganelli e i suoi progetti con Ciao Darwin

Nell'intervista Sonia Bruganelli ha spiegato che sta lavorando per i casting della nuova edizione di Ciao Darwin, un format che rimarrà del tutto invariato nella formula.

L'imprenditrice romana però ha affermato come le squadre che si sfideranno in studio tratteranno tematiche diverse e molto più attuali rispetto a quelle dei primi anni della trasmissione. Anche le ragazze che interpreteranno Madre Natura avranno una bellezza differente e più in linea con i canoni di oggi.