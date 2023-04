La madre di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin, ha recentemente lanciato una critica agli autori del Grande Fratello Vip 7.

Tutto è partito da un post pubblicato dall'account ufficiale del programma, in cui in un collage sono stati inseriti i volti dei finalisti: tra questi però non figura Edoardo Tavassi. Da qui il commento sotto al post della donna finalizzato a mettere in evidenza l'assenza del figlio.

Il commento di Emanuela Fuin

L'account ufficiale Twitter del Grande Fratello Vip 7 ha realizzato e pubblicato un collage che mostra i volti di quattro dei sei finalisti: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.

In uno dei riquadri appare anche il volto di Alberto De Pisis (non ancora finalista), mentre in un altro si possono notare Alfonso Signorini e Giulia Salemi.

Non compare però Edoardo la cui assenza non è passata inosservata alla madre di Tavassi stesso, che tramite un commento social ha criticato gli autori del Grande Fratello Vip 7: "Vi siete dimenticati che c'è Tavassi in finale? O non avevate una foto con lui?"

Qui per ricordarvi che DOMANI è il grande giorno 😍💫 La Finale di #GFVIP ci aspetta in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT! pic.twitter.com/3Gp4RYJbEp — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 2, 2023

La mamma di Tavassi critica Antonella Fiordelisi

La madre di Tavassi ha avuto da ridire anche su Antonella Fiordelisi.

L'ex gieffina ha infatti postato una stories Instagram asserendo di non avere mai commesso errori durante il proprio percorso al Grande Fratello Vip 7. La donna ha così deciso di condividere lo stato di Antonella e replicare al suo pensiero: "Chi crede di non sbagliare mai, nuota nel mare dei suoi errori". In una precedente intervista rilasciata a GFVip Party invece, Emanuela Fuin aveva sostenuto come l'intento di Antonella Fiordelisi fosse stato quello di allontanare Edoardo Donnamaria dai suoi amici, tra i quali in primis figura proprio Edoardo Tavassi: "Se vuoi bene ad un ragazzo non lo metti contro chi gli vuole bene".

A detta sua, determinate cose si possono fare in una relazione adolescenziale ma non tra due adulti.

GFVip 7: chi vincerà secondo i telespettatori

Sotto al post pubblicato dal Grande Fratello Vip 7, i telespettatori hanno espresso la propria preferenza sul possibile vincitore. Tra i vari commenti, c'è chi si è augurato che il programma venga vinto da Oriana Marzoli e chi ha invece menzionato il nome di Nikita Pelizon. Tra i commenti, figura anche il nome di Edoardo Tavassi, che parte del pubblico si augura dunque possa essere il vincitore.