Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 10 al 14 aprile saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno.

Angela e Franco scopriranno che diventeranno presto genitori e di fronte a tale notizia avranno una reazione del tutto differente. Diego e Nunzio riusciranno a risollevare le sorti del Vulcano donando a Silvia un po' di serenità. Viola inizierà invece ad avere i primi dubbi sulla scelta di riunire la sua famiglia mentre Damiano deluso dalla donna tornerà da Rosa.

Per Alberto le cose non andranno meglio, l'uomo infatti dopo un insolita Pasquetta sarà costretto a riguadagnare punti con Diana. Marina invece riceverà una visita a sorpresa direttamente da Londra che metterà in crisi Roberto.

La scoperta di Franco e Angela

Nunzio, dopo essersi impegnato con Silvia, dovrà mettersi in moto per tener fede alla parola data alla sua titolare. Alberto Palladini invece trascorrerà il giorno di Pasquetta in una maniera del tutto insolita per lui, esattamente al contrario di come l'aveva prevista. Successivamente proverà a riacquistare punti con Diana ma l'architetto non mostrerà il suo stesso interesse. Qualcun'altro però si accorgerà del loro strano atteggiamento e sarà pronto a smascherare la loro tresca clandestina.

Per Franco ed Angela arriverà poi un momento piuttosto delicato: i due scopriranno infatti con sorpresa che presto saranno nuovamente genitori. Angela è incinta ma Boschi reagirà in maniera brusca e poco sensibile mentre sua moglie si farà prendere dallo sconforto.

I dubbi di Viola

La storyline proseguirà con le vicende di Viola per la quale arriverà il momento di tornare a casa e di riunire la sua famiglia con Eugenio venendo però assalita da dubbi e ripensamenti sulla sua scelta.

Per Silvia invece arriverà un momento di serenità derivante dalla decisione di Nunzio e Diego di diventare al più presto soci del Vulcano. La donna però non si accorgerà che dietro la loro scelta c'è anche la mano di Michele che, come benefattore del Vulcano, ha deciso di offrire in segreto il suo aiuto. Solo Rossella sarà a conoscenza della scelta di suo padre e sarà l'unica a ringraziarlo per aver evitato che l'attività di sua madre finisse tra le mani di Alberto Palladini.

E mentre al Vulcano ci sarà aria di festa per la costituzione della nuova società, a palazzo Palladini scoppierà un nuovo litigio tra Serena e Mariella. Saranno Guido e Filippo a dover riportare la quiete tra le loro mogli. Dopo aver scoperto che Viola è tornata con Eugenio, Damiano reagirà in maniera piuttosto addolorata e compirà un gesto del tutto inaspettato. Alberto, sconvolto dalle parole di Diana, scaricherà nuovamente tutta la sua rabbia sulla povera Clara.

La rinascita del Vulcano

Il Vulcano ripartirà con il nuovo assetto societario con gioia e ottimismo dei fondatori. Qualcuno però continuerà a tramare nell'ombra affinché la situazione precipiti ancora una volta. Per Roberto arriverà invece una nuova emergenza da affrontare, Lara lo richiamerà generando ancora una volta la rabbia di Marina.

La Giordano intanto riceverà a sorpresa la visita di Anoux direttamente da Londra che le farà tornare il buonumore. La donna troverà così la forza di prendere una drastica decisione che metterà Roberto in seria difficoltà. Tra Rosa e Damiano invece scoppierà nuovamente la passione ma ben presto la donna si accorgerà che solo di un momento si è trattato. Nulla dunque che le possa dare un futuro. Alberto Palladini continuerà infine ad infierire contro il Vulcano con molta cattiveria cercando così di danneggiare l'immagine del locale.