Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di maggio. Le novità del palinsesto riguarderanno la fascia del daytime pomeridiano, dove ci sarà spazio per lo stop de Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera pomeridiana con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina andrà in pausa per la tradizionale sosta estiva e, contrariamente a quanto avevano sperato i numerosissimi fan, non ci sarà spazio per la messa in onda di repliche nella fascia del daytime pomeridiano estivo.

Il Paradiso delle signore si ferma: cambio programmazione Rai maggio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di maggio 2023, riguarderà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, la fortunatissima soap opera che anche quest'anno ha saputo registrare ottimi ascolti.

Sono quasi due milioni gli appassionati che, tutti i giorni, seguono le vicende di Vittorio Conti e degli altri protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese.

Un appuntamento che ormai è diventato uno dei più seguiti del palinsesto della rete ammiraglia, con picchi di share che arrivano a toccare anche il muro del 25% durante la messa in onda.

Un grande successo per la soap che, tuttavia, a differenza di Un posto al sole, non sarà in onda ininterrottamente nella fascia del pomeriggio di Rai 1 durante i mesi estivi.

Stop per Il Paradiso delle signore 7 nel daytime di maggio e niente repliche

Sì, perché la messa in onda delle ultime puntate di questa settima stagione della soap opera con Vanessa Gravina è prevista nel corso della settimana che va dal 1° al 5 maggio 2023, quando andranno in onda le puntate conclusive della settima stagione.

A quel punto, quindi, calerà il sipario su questa settima stagione della soap e non ci saranno ulteriori puntate inedite in prima visione assoluta.

Tuttavia, i fan de Il Paradiso delle signore, speravano di poter vedere le repliche della soap nella fascia del daytime pomeridiano estivo di Rai 1.

Ecco cosa va in onda al posto de Il Paradiso delle signore da maggio in poi

In tanti avevano sperato che, complice la chiusura della soap ai primi di maggio, la Rai potesse puntate sulle repliche delle stagioni precedenti per continuare a tenere accesa la fascia del primo pomeriggio con buoni ascolti.

Alla fine, però, non sarà così: le repliche de Il Paradiso delle signore non sono previste nel pomeriggio estivo della rete ammiraglia Rai.

Anche quest'anno, infatti, la Rai ha scelto di rimpiazzare la soap opera italiana con un prodotto in prima visione assoluta. Trattasi di Sei Sorelle, la soap opera spagnola che il pubblico ebbe modo di iniziare a vedere lo scorso anno.

Saranno le nuove puntate di questa serie iberica a tenere accesa la fascia oraria che va dalle 16 alle 17, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno.

In attesa dell'arrivo di Sei Sorelle in daytime, l'attenzione è tutta incentrata sulle fasi finali di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, che promette grandi colpi di scena.

Le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 7: il giallo della contessa

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende della contessa Adelaide che, dopo aver fatto perdere le sue tracce, dovrà fare i conti con le ricerche di Marcello e Umberto.

Entrambi si metteranno sulle tracce della donna e proveranno così a capire cosa le sia successo e il perché di questa sparizione misteriosa che continua ad essere avvolta nel giallo.

Occhi puntati anche su Marco: il giornalista si mostrerà sempre più preso dalla sua ex Gemma, al punto da decidere di far emergere i suoi veri sentimenti e fare così un passo avanti importante nei confronti della bella venere.

Marco in crisi per la sua ex Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Proprio nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione, Marco potrebbe così confessare a Gemma tutto il suo amore e in tal modo metterla in crisi prima delle nozze con Roberto Landi.

Spazio anche alle vicende di Ezio Colombo: l'uomo si renderà conto che l'assenza di Gloria lo turba, sinonimo del fatto che qualcosa nei confronti della sua ex moglie sarebbe rimasto nel suo cuore e non si esclude che proprio nel finale della settima stagione, possa ritrovarsi a mettere in discussione il suo legame con Veronica.

Un finale che non deluderà le aspettative dei fan, già curiosi di scoprire cosa succederà poi nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, la cui messa in onda è in programma da settembre in poi nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore già confermato per l'ottava stagione

In attesa delle prime anticipazioni e degli spoiler sulla nuova stagione, i telespettatori dovranno fare a meno dell'appuntamento con la soap opera italiana per tutta la stagione estiva, ma potranno rivedere gli episodi in qualunque momento lo desiderano, grazie al sito e all'app di Rai Play.

Una riconferma strameritata per questo prodotto completamente italiano che, nel corso delle varie stagioni ha saputo intercettare il gradimento del pubblico, permettendo alla Rai di riuscire ad ottenere nuovamente ottimi ascolti in una fascia oraria che è sempre stata molto difficile.

Da un po' di anni, invece, grazie all'appuntamento con Il Paradiso delle signore, gli ascolti di quella fascia oraria sono lievitati, passando da una media del 12-13% a quella del 20-21% registrata attualmente grazie agli ascolti della soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

E non si esclude che, alla luce degli ottimi consensi e delle critiche super-positive di questi anni, l'appuntamento con Il Paradiso possa proseguire ancora a lungo nelle prossime stagioni televisive della rete ammiraglia.