Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso dell'estate 2023. A partire dal mese di giugno saranno un bel po' le fiction che verranno riproposte in replica nel prime time della rete ammiraglia.

Tra queste spicca L'allieva, la Serie TV di successo con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ma anche Blanca con Maria Chiara Giannetta.

Tra gli show, invece, è confermata la seconda edizione di Tim Summer Hits nel prime time della seconda rete Rai.

È questo il caso di Blanca, la serie con protagonista Maria Chiara Giannetta, di cui in queste settimane sono in corso le riprese della terza stagione che andrà in onda prossimamente.

Spazio anche alla riproposizione de L'allieva, la serie con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ormai definitivamente archiviata dalla Rai dopo la quarta stagione.

Sei sorelle al posto de Il Paradiso delle signore 7: novità programmazione Rai estate

Dal mese di giugno 2023 ci sarà spazio anche per la messa in onda delle repliche de Il giovane Montalbano, così come tornerà Scomparsa, la serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno.

Sempre in prime time su Rai 1 tornerà anche l'appuntamento con Nero a metà, la serie con Claudio Amendola, attualmente impegnato su Canale 5 con la prima stagione de Il Patriarca.

Tra le serie nuove che debutteranno questa estate su Rai 1, invece, spicca Hotel Portofino, mentre in daytime riprenderà l'appuntamento con la soap spagnola Sei sorelle, che dall'8 maggio andrà in onda al posto de Il Paradiso delle signore 7.

Il Paradiso sarà sospeso dal palinsesto per tutta la stagione estiva: non ci saranno repliche e per rivedere i vari protagonisti bisognerà attendere il prossimo settembre.

Torna il Tim Summer Hits: cambio programmazione Rai estate

Il cambio programmazione Rai per l'estate 2023 riguarda anche gli show: in prime time su Rai 1 ci sarà spazio per due serate evento con Massimo Ranieri.

Su Rai 2, invece, tornerà l'appuntamento con Tim Summer Hits, lo show musicale itinerante che tornerà in onda con una nuova edizione dopo il successo dello scorso anno, quando ha registrato picchi superiori al 12% di share.

Spazio anche alle repliche di The voice senior, Tali e Quali e lo show Gigi-Uno come te con protagonista Gigi D'Alessio.