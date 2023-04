Marco Predolin è un concorrente della nuova edizione de L'isola dei famosi. Conduttore televisivo e radiofonico, tra i suoi programmi più celebri figura il dating show degli anni Ottanta Il gioco delle coppie.

Quanti anni ha Marco Predolin? Carta d'identità

Nome e cognome: Marco Maria Dalmazio Predolin

Luogo di nascita: Borgo Val di Taro (Parma)

Data di nascita: 26 marzo 1951

Età: 72 anni

Peso: sconosciuto

Altezza: sconosciuta

Professione: conduttore televisivo e radiofonico

Segno zodiacale: Ariete

Cosa fa nella vita Marco Predolin?

Marco Predolin debutta nelle radio private alla fine degli anni Settanta, mentre nel 1980 conduce per la prima volta su Tele Montecarlo un programma televisivo.

Il successo, però, arriva con il passaggio alle reti Fininvest. Tra i programmi storici ci sono M'ama non m'ama, il dating show Il gioco delle coppie e il programma musicale Una rotonda sul mare.

Dopo un breve passaggio in Rai si occupa di televendite. Nel 2004 debutta in un reality show, La talpa, ai tempi condotto da Paola Perego, in cui alla fine dichiara essere la talpa del gioco.

Dopo varie esperienze radiofoniche su Rtl 102.5 e Radio Zeta, partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ma viene squalificato nella puntata del 2 ottobre 2017 per aver pronunciato una frase blasfema.

Le reazioni dei fan

Dopo l'annuncio di Marco Predolin come concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi, sono state tante le reazioni sui social, a partire da quella della figlia Bianca: "Vai papà!

Noi tifiamo per te". Invece altri utenti non hanno preso bene la sua partecipazione, contestando il fatto che per i reality vengano scelti sempre gli personaggi: "Ma perché riciclare le solite facce? Ci vuole un cast di volti nuovi".

Marco Predolin e la storia con Michelle Hunziker

Nel 1994 fece scalpore la relazione che Marco Predolin ebbe con Michelle Hunziker.

Sui giornali vennero pubblicate alcune foto che li ritraevano insieme in vacanze alle Maldive. La notizia fece scandalo perché all'epoca lei aveva solamente 17 anni, mentre lui 42. La liaison tornò alla ribalta nel 2006 nell'ambito del processo Vallettopoli, dove Michelle Hunziker testimoniò di essere stata ricattata da Fabrizio Corona per quelle foto che la mostravano alle Maldive insieme a Predolin.

Poi, però, la conduttrice fece marcia indietro: dichiarò di aver coinvolto Corona per sbaglio e lo scagionò da tutto. Predolin, invece, venne accusato di essere complice del paparazzo che scattò le fotografie.

