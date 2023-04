Cosa succederà nelle nuove puntate di Cuori 2, la serie tv che lo scorso anno ha registrato ottimi ascolti in prima visione assoluta su Rai 1?

Cresce sempre più l'attesa per gli appuntamenti inediti della seconda stagione della fiction medical con Pilar Fogliati e Daniele Pecci, pronta a tornare in onda su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, quest'anno, cin saranno anche delle new entry che non passeranno affatto inosservate tra i fan.

Terminate le riprese di Cuori 2: le prime anticipazioni sulla fiction Rai

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Cuori 2 rivelano che da pochi giorni sono ufficialmente terminate le riprese della seconda stagione.

Il cast ha portato a termine questa seconda attesissima stagione che si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese in primis per la protagonista Delia, interpretata dall'attrice Pilar Fogliati.

Per vederla in onda, però, gli spettatori e appassionati dovranno attendere ancora un po' di tempo. La programmazione di Cuori 2 è prevista nel corso della stagione televisiva 2023/2024 ma, al momento, non si hanno ancora date certe sulla messa in onda su Rai 1.

La fiction potrebbe essere programmata nella stagione autunnale della rete ammiraglia, così come potrebbe andare in onda in pieno inverno, quando ci sarà un maggior numero di spettatori davanti alla televisione.

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Cuori 2: dal Paradiso delle signore arriva Alessandro Tersigni

In attesa di scoprire le anticipazioni sulla programmazione di Cuori 2, le novità di quest'anno riguarderanno anche il cast ufficiale.

Ai volti della prima serie, che hanno portato al successo la fiction, se ne aggiungeranno altri che non passeranno inosservati agli occhi del pubblico.

Uno di questi è Alessandro Tersigni, il tenebroso attore ben noto al pubblico di Rai 1 per la sua partecipazione ormai storica nella soap opera Il Paradiso delle signore 7, dove ormai da svariate stagioni veste i panni di Vittorio Conti.

Anche Paolo Conticini entra a far parte del cast di Cuori 2

Tersigni, però, non sarà l'unica new entry di questa seconda stagione di Cuori, dato che entrerà a far parte del cast anche l'attore Paolo Conticini, anche lui ben noto al pubblico della rete ammiraglia per gli svariati ruoli da protagonista in diverse fiction del prime (in primis Provaci ancora prof con Veronica Pivetti).

Una seconda stagione che, dal punto di vista degli intrighi e delle trame dovrebbe conquistare il gradimento del pubblico, al punto che la Rai ha già scelto di mettere in cantiere anche la terza stagione di Cuori, che verrà sempre girata presso gli studi di Torino e sarà programmata nel corso delle prossime stagioni televisive.