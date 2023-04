Micol Incorvaia è una delle finaliste del Grande Fratello Vip 7: come spesso accade in questi casi, i "vipponi" hanno dei fan ma anche dei detrattori. Nel pomeriggio di domenica 2 aprile, la concorrente si trovava in giardino quando nel corso di una chiacchierata con Edoardo Tavassi ha riferito di essere stata definita falsa e ragazza da alcuni detrattori.

Urla contro Micol

Nel pomeriggio di ieri, Micol si trovava in giardino quando a un certo punto ha sentito le urla indirizzate a lei. In un secondo momento parlando con Edoardo Tavassi ha raccontato l'episodio: "Comunque mi hanno detto che sono una falsa.

Ora, una ragazzina... ma non ho capito".

Nel momento in cui Tavassi stava chiedendo delle spiegazioni, la regia ha preferito cambiare inquadratura spostandosi su Milena Miconi. Dunque, non è possibile sapere come è proseguita la conversazione fra i due fidanzati.

Tuttavia, non è la prima volta che all'esterno della casa del Grande Fratello Vip 7 alcune persone urlano all'indirizzo dei "vipponi". In passato, Nicole Murgia e Luca Onestini sono stati presi spesso di mira. Anche Antonella Fiordelisi non è stata esente da urla contro di lei. Al contrario, Oriana Marzoli ha spesso ricevuto informazioni sui movimenti di Daniele Dal Moro, post-squalifica dal Reality Show di Canale 5.

Le ipotesi sulle urla indirizzate alla sorella di Clizia Incorvaia

All'interno della casa di Cinecittà Micol Incorvaia è sempre andata d'accordo con tutti i suoi compagni d'avventura, solamente con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon c'è stato qualche battibecco.

Le urla contro Micol, questa volta potrebbero essere legate ad un piccolo battibecco avuto sabato 1° aprile con Oriana Marzoli.

Nel corso di una cena, la prima aveva rimproverato la seconda di essersi versata troppo vino. La replica di Marzoli però non era tardata ad arrivare: "Stai rispondendo male ultimamente".

Sebbene le due coinquiline abbiano chiarito immediatamente, l'atteggiamento di Micol potrebbe non essere piaciuto ad alcuni fan di Oriana.

Per questo motivo la sorella di Clizia Incorvaia potrebbe avere ricevuto delle urla contro.

Micol sta vivendo un momento di difficoltà

Micol Incorvaia ha ammesso di vivere un momento no all'interno del Grande Fratello Vip 7. Dopo essere stata per cinque mesi all'interno della casa di Cinecittà, la concorrente ha iniziato a pensare a quello che potrebbe accadere all'esterno del programma. In primis, la diretta interessata si è domandata se la relazione con Edoardo Tavassi continuerà: tra i due c'è differenza d'età e in più vivono in due città diverse.