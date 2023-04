Nonostante sia ormai vicinissima la finale del programma, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 continuano a far parlare di se più per comportamenti scorretti che per altro. E' il caso di Oriana Marzoli e Giaele De Donà che sono rimaste chiuse insieme in bagno per mezz'ora. L'episodio è stato riportato alla luce da Milena Miconi nella tarda serata di domenica 2 aprile, ma la regia ha preferito censurare la conversazione.

Oriana e Giaele in bagno insieme

Nella tarda serata di ieri, mentre Milena si trovava in camera con Nikita Pelizon, Oriana e Giaele si sarebbero chiuse insieme in bagno per mezz'ora: a segnalare la cosa la stessa Milena, che ad un certo punto aveva 'abbandonato' la stanza dove stava conversando con Nikita proprio per poter utilizzare la toilette.

Milena alla fine non ha potuto utilizzare il bagno ed è così andata a riferire la cosa Nikita ma la regia ha preferito censurare. Da regolamento infatti è vietato andare in bagno insieme ad un altro coinquilino, poiché per motivi di privacy non sono presenti né microfoni né telecamere.

Lo scopo insomma è evitare che lontano da occhi (e orecchie) indiscreti i "vipponi" possano stringere accordi o alleanze 'sotto banco', dunque contrarie allo spirito del gioco.

M: " io devo fare pipì "

N: " vai è aperto "

M: " nooo, c'è Ori e Giale

N: " cosa stanno facendo, sono li da più di mezz'ora "



E via che la regia oscura l'audio

chissà perché

FORSE PERCHÉ NON SI PUÒ ANDARE IN COPPIA IN BAGNO#GFVIP #nikiters #NikiEnchantix #nikella #thepisis pic.twitter.com/vr5wbNuaT1 — robby02 (@rbuffagni) April 2, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, l'episodio che ha visto protagoniste Oriana e Giaele non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, un utente si è detto stanco di vedere concorrenti che infrangono il regolamento anche il giorno prima della messa in onda della finale. Un altro telespettatore ha invece criticato gli autori per aver fatto scattare la censura: "La regia abbassa i microfoni, perché in bagno insieme non si può andare". Un altro utente ha sostenuto come alcuni "vipponi" in questi mesi abbiano più volte violato il regolamento: "Poi ditemi se non sono raccomandati".

Tra i vari commenti, c'è chi si è augurato che il programma non venga vinto da Oriana visto che in passato ha più volte infranto le regole.

Edoardo Tavassi richiamato da Alfonso Signorini

A proposito di comportamenti scorretti, nei giorni scorsi la strigliata è toccata ad Edoardo Tavassi. In confessionale, il concorrente romano è stato infatti rimproverato da Alfonso Signorini per il linguaggio utilizzato durante una discussione con la fidanzata Micol.

Il conduttore ha spiegato a Tavassi che non è ammesso un linguaggio volgare, poiché il programma vuole trasmettere serenità a chi lo guarda.

Anche in quel caso, alcuni utenti avevano chiesto la squalifica del concorrente ma gli autori hanno sorvolato dato che il Reality Show è ormai in dirittura d'arrivo.