Marco scopre il segreto di Tancredi nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda ad aprile su Rai 1. Le anticipazioni raccontano che Matilde sarà all'oscuro di tutto, ma nei prossimi episodi verrà spronata da Vittorio a indagare in merito, con grande ansia dello stesso Tancredi che rischierà di essere smascherato. Intanto Vito dà le dimissioni da contabile, deciso a partire e lasciare Milano senza la sua Maria, che non ha intenzione di perdonarlo dopo aver scoperto le sue bugie. Francesco a questo punto si farà avanti con la giovane Puglisi?

Per quanto riguarda Marcello e Ludovica, ci sarà un inaspettato riavvicinamento che terminerà nel momento in cui Adelaide farà recapitare un regalo alla sua giovane fiamma. Un gesto alquanto strano, che farà pensare alla possibilità che la contessa stia facendo pedinare Marcello.

Il Paradiso delle signore 7, Adelaide fa pedinare Marcello?

Le anticipazioni della puntata del 13 aprile raccontano che Marcello e Ludovica avranno un momento di intenso riavvicinamento.

I due ripenseranno alla loro storia d'amore e Ludovica sembrerà vacillare, rischiando di mandare a monte il matrimonio con Torrebruna.

In quel frangente la magia si interromperà con la gioia di Marcello dopo aver ricevuto un regalo di Adelaide.

Che la contessa stia facendo seguire il giovane Barbieri?

Vito vuole lasciare Milano e Il Paradiso delle signore

Continuando con gli spoiler della soap, Vito sarà ormai rassegnato, Maria non lo vuole perdonare. È più forte di lei, non sopporta di essere stata presa in giro ancora una volta. Ha sofferto troppo con Rocco e non ha intenzione di ripetere gli stessi errori.

A quel punto Francesco deciderà di farsi avanti con Maria, dato che Vito sembrerà fuori dai giochi. Sia Salvatore che Palma cercheranno di farlo desistere.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Tancredi inganna Marco

Nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore Tancredi tremerà per la paura che la verità sulla dinamica della notte in cui la fabbrica Frigerio è andata in fiamme venga a galla.

Che cosa nasconde?

Marco avrà dei sospetti, ma Tancredi lo fermerà, respingendo tutte le sue accuse. Il giovane Sant'Erasmo vorrà andare a fondo della questione e così avrà una brillante idea.

Come rendono noto le anticipazioni, telefonerà al maggiordomo di casa di Tancredi chiedendo informazioni. Sarà grazie alle parole dell'uomo che emergerà una verità inquietante.

Si ricorda che le puntate della soap Il Paradiso delle signore vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05 su Rai 1 e che gli episodi già andati in onda sono disponibili accedendo al portale RaiPlay.