Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7. La modella triestina al termine della diretta è tornata in possesso del suo profilo Instagram e ha espresso un commento a caldo, in cui ha riferito che spesso il mondo è ingiusto ma stavolta ha vinto la verità. Successivamente ha postato alcune stories in cui ha mostrato i festeggiamenti insieme ad alcuni amici.

Le prime parole di Nikita

Dopo 197 giorni trascorsi all'interno della casa di Cinecittà, Nikita ha trionfato.

Al termine dei festeggiamenti in studio, la modella è tornata in hotel e ha continuato a festeggiare con i suoi amici.

Tornata in possesso del suo cellulare, Pelizon ha postato la sua prima stories su Instagram: "Ragazzi il mondo è ingiusto, ma stavolta ha vinto la verità".

Successivamente la diretta interessata ha aperto una bottiglia di spumante e ha brindato: alla festa erano presenti Antonella Fiordelisi, il suo ex Matteo Diamante, la sua migliore amica Giulia e la famiglia.

Grande Niki...🤍#gfvip #nikiters pic.twitter.com/1Ixv38YRI3 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 4, 2023

In un'altra stories, Nikita ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta in questo suo percorso. La giovane non ha nascosto che è stato un percorso difficile, visto che ha dovuto affrontare moltissimi televoti.

Tuttavia, si è sentita in dovere di ringraziare tutte le persone che hanno compreso il suo stile di vita: "Abbiamo vinto insieme. Se non fosse stato per voi, col cavolo".

Antonella Fiordelisi esulta per la vittoria di Nikita e punge gli Spartani

La notte di Nikita Pelizon è stata lunga: la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha festeggiato con Antonella Fiordelisi.

Quest'ultima in una stories su Instagram ha postato un video in compagnia della neo vincitrice e ha lanciato una stoccata a tutto il gruppo dei Spartani: "Sono emozionata come fossi io". Poi ha aggiunto: "La Persia ha vinto come nella storia. Un bacione a Sparta, ha vinto Nikita".

Le due ex coinquiline si sono ritrovate insieme fino a notte fonda.

Il commento di alcuni utenti del web

La vittoria di Nikita Pelizon è stata oggetto di discussione tra i telespettatori del Grande Fratello Vip 7: da un lato c'è chi ha sempre sostenuto la modella, mentre dall'altro c'è chi pensava che potesse spuntarla Oriana.

Un utente ha elogiato la vincitrice: "Alla faccia di tutti i cattivi ha vinto la bontà e la educazione". Un altro utente invece ha sostenuto che Nikita abbia abbia vinto grazie ai voti di Antonella Fiordelisi e di George Ciupilan. Un telespettatore del Reality Show ha sbottato: "Ha vinto la monotonia". Un altro utente si è complimentato con la modella, ma ha sostenuto che meritava di vincere Oriana visto che nel bene e nel male ha sempre dimostrato di essere sé stessa. Infine c'è chi ha sostenuto che abbiano vinto le tifoserie più "calde" dell'edizione.