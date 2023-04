Cos'è successo durante la finale dietro le quinte del Grande Fratello Vip 7? Stando ad una segnalazione ricevuta da Amedeo Venza, Antonella Fiordelisi durante una pausa pubblicitaria avrebbe scambiato un abbraccio affettuoso con Antonino Spinalbese. La fan in questione ha sostenuto che tra i due ex "vipponi" ci sarebbe stata una certa complicità. L'episodio accaduto avrebbe infastidito la fan, poiché avrebbe trovato il gesto come una mancanza di rispetto nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Antonella complice con Spinalbese

Tramite una stories, su Instagram, Venza ha postato una segnalazione ricevuta da una fan dei "Donnalisi".

L'utente in questione ha ammesso di essere rimasta molto delusa per l'atteggiamento di Fiordelisi: "Durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno e dietro le quinte Antonella abbracciava Antonino".

Stando alla segnalazione, tra Antonella e Antonino Spinalbese ci sarebbe stata una certa complicità come se non si fossero mai separati. Secondo il punto di vista dell'autrice della segnalazione, il gesto di Antonella sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti di Donnamaria. Quest'ultimo per amore di Antonella ha chiuso i rapporti la maggior parte delle persone conosciute nella casa di Cinecittà. Dunque, la fan si sarebbe aspettata lo stesso atteggiamento da parte dell'influencer nei confronti del fidanzato.

Il percorso di Antonella e Antonino

All'interno della casa di Cinecittà, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese avevano instaurato un ottimo feeling, nonostante l'ex di Belen Rodriguez abbia sempre e solo parlato di amicizia.

Nel momento in cui Antonella ha intrapreso una relazione con Donnamaria, il rapporto con Spinalbese ha subito una battuta d'arresto: in più occasioni Edoardo ha chiesto alla fidanzata di non parlare più con il "rivale", al punto che la coppia aveva stipulato una sorta di patto.

Una volta eliminati dal Reality Show, Antonella e Antonino non avevano più avuto la possibilità di rivedersi fino al giorno della messa in onda della finale del Grande Fratello Vip 7.

Edoardo Donnamaria ha smesso di seguire Micol e Clizia

Edoardo Donnamaria per amore di Antonella Fiordelisi ha deciso di allontanare alcuni amici conosciuti al Grande Fratello Vip 7.

In primis, l'ex gieffino ha smesso di seguire, su Instagram, l'account di Micol Incorvaia e della sorella Clizia: i tre si conoscevano da prima del reality show. Successivamente ha deciso di non avere più alcun tipo di rapporto con Nicole Murgia: la vicinanza all'attrice romana, aveva portato i "Donnalisi" a vivere un momento di crisi.

Terminato il programma condotto da Alfonso Signorini, la relazione tra Antonella e Edoardo prosegue a gonfie vele ma non sarebbero graditi nei salotti televisivi.