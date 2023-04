Le anticipazioni sulle ultime puntate de Il paradiso delle signore 7 promettono grandi colpi di scena nel corso delle fasi finali di questa fortunata stagione che continua a registrare ottimi ascolti in prima visione assoluta.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Adelaide, la cui sparizione nel nulla sarà avvolta dal mistero assoluto e desterà non pochi sospetti fino alla fine di questa stagione.

Spazio anche al ritorno di un personaggio che manca da un po' di tempo e si appresta a riconquistare di nuovo il cuore del pubblico: parliamo della sarta Agnese.

Adelaide fa perdere le sue tracce: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Adelaide si ritroverà al centro di una trama particolarmente intricata, complice l'annuncio del suo viaggio che la porterà a lasciare Milano per un po' di tempo, tanto da far perdere le tracce.

Sì, perché Adelaide annuncerà la sua partenza per Lione ma, ben presto, Marcello scoprirà che la donna non ha mai messo piede in Francia, così come ha fatto credere a tutti.

Ebbene, la contessa ha mentito al suo amato Marcello tenendolo all'oscuro di quello che le sta realmente accadendo e soprattutto sul motivo di questo viaggio improvviso che l'ha portata ad allontanarsi da Milano.

Adelaide nasconde un segreto: anticipazioni Il Paradiso 7 ultime puntate

Quello che verrà fuori, nel corso delle ultime puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, è che la contessa Adelaide nasconde un segreto.

Il personaggio interpretato da Vanessa Gravina sta nascondendo qualcosa di serio e importante alle persone che la amano e non ha avuto ancora il coraggio e la forza di uscire allo scoperto.

Ma quale potrebbe essere questo segreto custodito da Adelaide? Al momento non si hanno ulteriori dettagli su quanto sta succedendo nella vita della donna ma, nel corso del finale di questa settima stagione, la verità verrà a galla e per Marcello arriverà il momento della resa dei conti con la sua amata.

Agnese ritorna in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ultime puntate

Spazio anche alle vicende di casa Amato: le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in città di Agnese.

La sarta del grande magazzino milanese, dopo un lungo periodo in cui è stata lontana da Milano, avrà modo di riabbracciare di nuovo la sua famiglia.

Un rientro che non passerà inosservato, dato che Agnese avrà modo di riabbracciare anche la sua amica Palma e potrà raccontare ai suoi cari le emozioni provate nel momento in cui è nato il figlio di Tina Amato, dato che la donna si era recata a Londra proprio per vivere le emozioni del parto.