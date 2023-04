Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle aignore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 15:55 circa. In occasione della puntata trasmessa il 6 aprile non potranno mancare certamente dei nuovi ed avvincenti colpi di scena.

In particolare, ultimamente, nel magazzino meneghino la vita è alquanto frenetica. Da un lato, Vittorio è molto impegnato nel cercare di tenere testa alla concorrenza. Dall'altro, invece, ci sono i membri dello staff che devono affrontare determinate situazioni. Ad esempio, Vito, il quale sta cercando in tutti i modi di riconquistare la sua adorata Maria.

Per farlo, ha persino chiesto scusa al suo rivale in amore, Francesco.

Umberto vuole vendere il Paradiso Market

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, dopo aver ricevuto una notizia sconvolgente che riguarda la sua amica, Adelaide prende la decisione di partire il prima possibile. Tuttavia, quando lo comunica a Marcello, questi si organizza per non lasciarla sola ed accompagnarla. Proprio mentre sono in procinto di lasciare Villa Guarnieri, però, Italo convince la Contessa ad affrontare questo viaggio da sola.

Nel frattempo, Umberto prende una decisione importante per quanto riguarda il Paradiso Market: vuole venderlo. In ogni caso, pensa a quello che potrebbe essere un possibile acquirente che riuscirebbe a valorizzare la rivista.

Si tratta di Vittorio.

La giovane sarta del Paradiso è ancora arrabbiata

Quando Marco viene a scoprire della vendita del Paradiso Market, resta molto deluso. Teme che la rivista venga improvvisamente chiusa. D'altro canto, ha avuto modo di lavorare per la pubblicazione per diverso tempo e non sopporterebbe l'idea che non possa più esistere.

Nel frattempo, Maria continua ad essere arrabbiata nei confronti di Vito. Seppure il contabile abbia chiesto scusa a Francesco, non è bastato a fare breccia nel cuore della sarta. Per di più, Francesco sta meditando sulla possibilità di dichiarare il proprio amore alla giovane Puglisi attraverso una lettera, nella speranza di conquistarla con la sua dolcezza.

Infine, da quando Marco è tornato, tutti si sono chiesti il motivo per cui ha lasciato così improvvisamente gli Stati Uniti. Tuttavia, dopo diverse perplessità, Marco Di Sant'Erasmo ha rivelato a suo fratello di aver interrotto la sua relazione con Stefania. Anche Ezio viene a conoscenza di questo dettaglio, ma non si accontenta perché vorrebbe sapere cosa ha spinto la giovane coppia a lasciarsi. D'altronde, prima di partire insieme, sembravano inseparabili. Pertanto, dopo un po' di tempo, il signor Colombo riesce a scoprire tutta la verità.