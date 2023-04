Gemma e Roberto si sposano davvero nel finale de Il Paradiso delle Signore 7 in onda a maggio su Rai 1? Questa è la domanda che si stanno facendo i tanti telespettatori della soap. La situazione è molto complicata e l'epilogo non è così scontato come potrebbe sembrare. Landi ha ricevuto una discreta somma in eredità e con quel piccolo tesoretto ha intenzione di crescere il bambino che aspetta Gemma e di vivere con lei, sacrificando il suo amore. Ezio e Veronica, dopo molte perplessità, sembrano essere d'accordo, pur di non vedere Gemma vivere da ragazza madre.

C'è però la presenza di Marco che potrebbe non essere casuale. Mistero anche sul ragazzo del quale si è innamorata Stefania: il dubbio è che si tratti di Federico, per due motivi: la lettera che ha ricevuto la giovane Colombo e della quale non ha mai fatto parola con Marco e la trama parallela del libro Il Paradiso delle signore, che racconta un epilogo ben diverso tra Stefania e Federico.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Marco e Gemma tornano insieme?

Si è scoperto che Stefania è innamorata di un altro ragazzo e proprio per questo la storia con Marco è giunta al capolinea. Una rivelazione decisamente strana, visto il legame così forte che li univa, al punto di pensare al matrimonio. L'unica persona che sembra plausibile in questa strana vicenda è Federico.

Ricordiamo infatti che Stefania aveva ricevuto una sua lettera diverso tempo fa e che non ne aveva fatto parola con Marco: sarà lui il suo nuovo amore? Intanto, Marco è tornato a Milano e non pare così indifferente di fronte alla sua ex fidanzata. Non si esclude affatto l'ipotesi che i due tornino insieme, anche perché è ancora vivo il sospetto che il bambino di Gemma sia del giovane Sant'Erasmo.

Marco e Gemma si sposano? Il Paradiso delle signore finale di stagione

Roberto è intenzionato a sposare Gemma, anche se non potrà mai amarla come donna. Amerà il bambino e la sua presenza, dando tutto se stesso: questo è sufficiente per una vita intera? Gemma ha sempre ribadito di non voler sposare un uomo che non ama, come mai ha cambiato idea decidendo di sacrificare i suoi sogni?

Nel finale di stagione Il Paradiso delle signore Gemma e Marco potrebbero sposarsi con un inaspettato colpo di scena. Non si esclude infatti che il giovane Sant'Erasmo possa ripensare alla sua storia passata con la bella Zanatta, ora che Stefania è innamorata di un altro. E, ipotesi ancora più fondata, potrebbe venire alla luce che il bambino di Gemma sia proprio di Marco: in questo caso, un matrimonio tra i due sarebbe una scelta non solo obbligata per i dogmi di un tempo, ma anche dettata dal destino. Chi sposerà Gemma?