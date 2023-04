Si avvicina il gran finale della settima stagione de Il Paradiso delle Signore e il pubblico non vede l’ora di vederlo. In attesa dell’ultimo episodio, i fan condividono sui social teorie, punti di vista e aspettative riguardo al gran finale di stagione, e il destino di ciascun personaggio che anima il grande magazzino milanese.

Gran finale della settima stagione de Il Paradiso delle signore

Il Paradiso delle signore 7 è quasi arrivato al gran finale e tra i fan social ci si chiede cosa potrebbe succedere nel finale della settima stagione. C’è chi vorrebbe un lieto fine e chi vorrebbe meno attenzione sulla famiglia Colombo-Zanatta, perché "gli viene la nausea".

"Che le Zanatta si disperdano nella nebbia", ha sbottato un commentatore. Una fan della coppia Gloria ed Ezio vorrebbe che quest’ultimo lasciasse definitivamente Veronica, facendo tornare la moglie a Milano per dirigere insieme la fabbrica di denim. Inoltre vorrebbe che Roberto sposi Gemma per ereditare i soldi che gli ha lasciato lo zio Carlo e comprare il ristorante per Mario.

Le aspettative dei fan sul finale di stagione de Il Paradiso delle signore

"Vorrei che Stefania si accorga che il suo cuore appartiene a Marco e non a Federico – ha scritto una fan de Il Paradiso delle signore – che Ezio cacciasse le Zanatta, dopo aver scoperto tutta la verità sul bambino di Gemma e del ricatto di Veronica, e che si rimettesse con Gloria".

Un commentatore, invece, ha scritto che vorrebbe che Gemma riveli il nome del papà del bambino che porta in grembo e che non sposi Roberto, perché potrebbero essere "infelici". Un utente, però, si è intromesso affermando che molte volte c’è più rispetto e intesa tra due persone che si vogliono bene.

"Spero che Matilde e Flora tornino al Paradiso delle signore", ha commentato un utente social.

Per altri Flora è un personaggio "insignificante" e vorrebbero che tornasse in America. Un altro utente social ha voluto esprimere il suo parere in merito al gran finale di stagione: "Secondo me non risolvono i problemi, altrimenti chi vedrà la prossima stagione".

Una fan vorrebbe scoprire il segreto della contessa di Sant'Erasmo

"Dal finale di questa stagione mi aspetterei che tutti i sotterfugi vengano a galla per regalare a noi assidue telespettatrici un po’ di serenità – ha commentato una fan de Il Paradiso delle signore – Vorrei tanto che Matilde scopra ogni malefatta di Tancredi e cada tra le braccia di Vittorio. Vorrei che Ludovica venga a conoscenza di quanto è viscido Torrebruna e vorrei che Marco fosse messo davanti alla sua responsabilità. Ovviamente vorrei scoprire il segreto della Contessa di Sant’Erasmo". Questo commento ha raccolto un bel po’ di consensi, ma qualcuno ha messo in evidenza che agli autori piace far soffrire i telespettatori fino all’ultima puntata.

Il destino di Gemma Zanatta secondo i fan de Il Paradiso delle signore

WVorrei che Gemma e Roberto s’innamorassero davvero e che sbuchi Margherita di Sant’Erasmo", ha esclamato una fan de Il Paradiso delle signore. Anche un’altra ha scritto: "Ho l’impressione che Roberto si stia innamorando di Gemma". C’è chi ha sostenuto che i due promessi sposi siano davvero una bella coppia e chi vorrebbe che la figlia di Veronica porti fino in fondo l’impegno che ha preso con il signor Landi, perché è "un uomo unico".

Ma c’è chi preferisce che Gemma sposi Marco: ‘"Si amano e la parentesi con Stefania è stata solo uno sbaglio". Un altro commentatore social vorrebbe che Gemma si rifiuti di sposare Roberto per convolare a nozze con Marco, perché il bimbo che porta in grembo è suo. Tra questi due visioni differenti, spunta però un commento spiazzante: "Gemma perde il bambino".