Un pettegolezzo farà infuriare parecchio Yilmaz nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Il ragazzo apprenderà che tra Fikret e Müjgan potrebbe esserci qualcosa che vada oltre la amicizia. Senza pensarci troppo crederà che il secondo bambino che aspetta la moglie possa proprio essere di Fikret, così lo affronterà, ma la sua intenzione sarà ucciderlo.

Un pettegolezzo circola per Çukurova: Fikret e Müjgan stanno insieme

In tutta Çukurova inizierà a spargersi un pettegolezzo: pare che tra Fikret e Müjgan ci sia qualcosa che vada oltre l'amicizia.

Tutti ne parleranno e ovviamente la chiacchiera arriverà anche alle orecchie di Yilmaz. La cosa non gli piacerà per niente così, con fare furibondo, vorrà subito affrontare il nipote di Fekeli.

Prima del confronto inizierà anche a fare alcune ipotesi: visto che Müjgan aspetta un secondo bambino e non è assolutamente suo, in quanto non hanno rapporti da mesi, probabilmente la moglie potrebbe aver iniziato una storia clandestina proprio con Fikret e magari il bambino potrebbe essere suo.

Çetin allerta Fekeli: Yilmaz potrebbe uccidere Fikret

Sentito il pettegolezzo, Çetin correra subito al ranch per avvisare Fekeli di ciò che sta succedendo in città: viste le dicerie crede che Yilmaz potrebbe ben presto uccidere Fikret.

Fekeli rimarrà sconvolto, ma non ci sarà tempo per avere brutti pensieri, l'unica cosa che dovrà fare sarà andare a cercare subito Yilmaz e provare a fermarlo prima che possa compiere una tremenda sciocchezza.

Fekeli, però, non riuscirà a raggiungere Yilmaz alla fabbrica: il ragazzo sarà pronto a porre fine alla vita di Fikret.

Le accuse di Yilmaz contro Fikret

Fikret vedrà Yilmaz arrivare, ma non riuscirà a capire perché gli punti una pistola addosso. Si metteranno in un posto appartato e Yilmaz, sempre con la pistola puntata addosso a Fikret, lo accuserà di tradimento. "Come hai potuto macchiare l'onore della tua famiglia? Come hai potuto dormire insieme a Müjgan", dirà Yilmaz a Fekeli, che sarà sempre più stranito da tali accuse.

Sarà veramente senza parole, come può pensare che lui e Müjgan abbiano avuto dei rapporti. La tensione, ovviamente, sarà alle stelle e Yilmaz sarà proprio a un passo da premere quel grilletto.

Questo fraintendimento verrà causato da una bugia di Müjgan, che per far allontanare il marito da Züleyha dirà di aspettare un secondo bambino da Yilmaz. Quest'ultimo non ha mai creduto alle parole della moglie, ha sempre pensato che fosse un piano per evitare il divorzio, ma con questa nuova chiacchiera Yilmaz cambierà strada e crederà che la moglie possa essere veramente incinta, ma di Fikret.