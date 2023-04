Che cosa sta nascondendo Tancredi ne Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1? Le anticipazioni delle nuove puntate in onda ad aprile 2023 faranno finalmente chiarezza a tal proposito e Matilde, qualora venisse a sapere la verità, potrebbe anche prendere una decisione inaspettata sul marito.

Tutto inizierà nella puntata dell'11 aprile, quando Tancredi avrà un malore. Le sue condizioni saranno piuttosto preoccupanti, tanto che Marco lo porterà in ospedale, invitandolo a dire tutto a Matilde togliendosi un peso dalla coscienza.

Nel frattempo, Vito sarà in procinto di partire per L'Australia, ma vorrà fare un ultimo tentativo per riconquistare Maria, che non vuole perdonarlo dopo quanto saputo sul suo passato.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Vito perde Maria per sempre?

Nelle nuove puntate della soap, Vito non saprà cosa fare e, prima di partire per l'Australia lasciando per sempre Milano, vorrà fare un ultimo tentativo con Maria.

Alfredo vorrà dargli una mano e, con l'aiuto della fidanzata Irene, metterà in atto un piano che potrebbe far riavvicinare Vito e Maria.

Il Paradiso delle signore spoiler: Tancredi sta male

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore Tancredi sarà in ospedale dopo il malore e avrà modo di parlare con il fratello Marco, che gli starà accanto come non succedeva da molto tempo.

Tancredi ha un segreto e non vuole che Matilde lo sappia, visto che l'ha tenuto per sé sin dalla notte nella quale scoppiò l'incendio in fabbrica.

Marco sarà dell'idea che questa verità debba venire alla luce e cercherà di convincere il fratello a dire tutto alla moglie.

Intanto, per una strana coincidenza, Matilde parlerà con Vittorio della notte in cui la fabbrica di Tancredi prese fuoco.

Il Paradiso delle signore prossimi episodi: Ludovica e Marcello si avvicinano

Nella puntata dell'11 aprile, Ludovica avrà bisogno di un favore che riguarda il Circolo, ma non saprà a chi rivolgersi, visto che Adelaide è partita.

Proverà così a chiedere aiuto a Marcello, che ormai è l'ombra della contessa.

Questo incontro farà riavvicinare molto Ludovica e Marcello, che si lasceranno trasportare dalla nostalgia, ripensando alla loro meravigliosa storia d'amore che si è interrotta per volere di Barbieri, poi pentitosi all'ultimo momento.

La vicinanza di Marcello farà vacillare Ludovica, prossima alle nozze con Ferdinando: è ancora possibile un ritorno di fiamma con l'ex?

Nel frattempo, nessuno sa che Adelaide non è dove ha detto di essere e che nasconde un segreto inquietante.

Ricordiamo che tutte le puntate de Il Paradiso delle signore possono essere riviste su RaiPlay in replica.