Il Paradiso delle Signore 7 continua con successo a raccontare le vicende dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 26 aprile spiegano che Clara avrà un incidente e Alfredo le starà accanto mentre continuerà ad ignorare Irene. Marcello, invece, continuerà a stare in ansia per Adelaide e chiederà aiuto a Umberto. I riflettori saranno puntati anche su Roberto che permetterà a Marco di accompagnare Gemma alla visita, mentre il giornalista confiderà a Matilde di provare qualcosa di forte per la sua ex.

Infine, Salvatore verrà a sapere che Agnese vorrebbe restare a Londra.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Agnese vorrebbe restare per sempre a Londra

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 annunciano una puntata molto ricca per mercoledì, 26 aprile. Roberto capirà quanto sia importante il so ex per la futura moglie e lascerà che Marco accompagni Gemma alla visita di controllo. Questo importante momento condiviso riavvicinerà molto i due ex fidanzati. Al suo rientro a casa, Marco si renderà conto di essere ancora molto legato a Gemma e confiderà a Matilde le sue emozioni. Nel frattempo, Salvatore verrà a sapere che Agnese non ha intenzione di ritornare a Milano, ma vorrebbe restare definitivamente a Londra con sua figlia e la sua nipotina.

Anticipazioni puntata di mercoledì 26 aprile: Alfredo continuerà ad ignorare Irene

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 26 aprile continuerà a narrare anche le vicende di Alfredo, che dopo le bugie di Irene non vorrà più saperne di lei. Il ragazzo non riuscirà ad accettare che la sua fidanzata le abbia mentito pur di non vedere la sua famiglia e sembrerà fermo sulla sua decisione.

Alfredo preferirà invece occuparsi di Clara che avrà un incidente durante la gara ciclistica. Perico si prenderà cura della sua amica, mentre la signorina Cipriani verrà a sapere che il suo ex fidanzato non ha più nessuna intenzione di considerarla. Quella di Alfredo sarà una decisione definitiva o si tratta soltanto di una strategia per far capire a Irene quanto ci tiene al loro rapporto?

Marcello deciso a partire per Ginevra chiederà a Ludovica di accompagnarlo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nell'episodio di mercoledì 26 aprile al centro dell'attenzione ci sarà anche Marcello che non si darà pace a causa dell'assenza di Adelaide. Barbieri sarà disperato e l'unica cosa che si sentirà di fare sarà chiedere aiuto a Umberto. Marcello sarà determinato a partire per Ginevra a cercare la Contessa, ma avrà intenzione di chiedere a Ludovica di accompagnarlo. La signorina Brancia ha dimostrato di tenere molto a Marcello standogli accanto nei momenti più difficili e il ragazzo nutrirà la speranza di non partire da solo.