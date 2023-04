La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, per ciò che concerne l'episodio che sarà trasmesso martedì 18 aprile, evidenziano che Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) sarà preoccupato della riapertura del caso legato all'incendio nella fabbrica dei Frigerio. Roberto Landi (Filippo Scarafia), invece, si renderà conto che il feeling tra Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e Marco (Moisè Curia) potrebbe non essersi mai spezzato.

Nel frattempo Matilde e Vittorio Conti sì incontreranno per lavoro. Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), in ultimo, avrà una reazione brusca una volta scoperto che il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) sta cercando la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), mentre Matilde sarà chiamata a testimoniare in merito all'incendio avvenuto nella fabbrica della sua famiglia.

Tancredi sarà preoccupato per la riapertura delle indagini sull'incendio in fabbrica

Gli spoiler della fiction daily di Rai 1, in merito alla puntata di martedì 18 aprile, raccontano che la riapertura delle indagini legate all'incendio avvenuto alla fabbrica della famiglia Frigerio arrecherà un certo timore in Tancredi, con quest'ultimo che sarà preoccupato che la sua implicazione nel caso venga allo scoperto.

Roberto, invece, osserverà il rapporto simbiotico tra Marco e Gemma, iniziando a sospettare che il feeling tra i due ex fidanzati in realtà non si sia mai interrotto.

Vittorio e Matilde si incontreranno per scopi professionali

Le trame de Il Paradiso delle signore 7, riguardo l'episodio di martedì 18 aprile, svelano che Vittorio si troverà nella situazione di dover incontrare gioco forza Matilde per scopi lavorativi.

Il commendatore Umberto, invece, si metterà sulle tracce della cognata Adelaide e, una volta che Flora se ne renderà conto, la stilista di Galleria Milano Moda reagirà malamente.

Vito non saprà come dire a Maria dell'Australia

Dopo averle proposto di diventare sua moglie, Alfredo Perico (Gabriele Anagni) sognerà il momento in cui la sua famiglia e Irene Cipriani si incontreranno.

Vito Lamantia (Elia Tedesco), dopo essersi riconciliato con Maria Puglisi (Chiara Russo), sembrerà non capire come intavolare una discussione con la sarta facendole presente di avere un'azienda oltreoceano che reclama la sua presenza.

Matilde, infine, dovrà testimoniare in merito all'incendio avvenuto nella fabbrica di famiglia, ma il coniuge cercherà di farle cambiare idea in tal senso.