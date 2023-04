Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 che, in vista che gran finale, diventa sempre più interessante. Nella settimana dal 24 al 28 aprile, diversi equilibri verranno messi in discussione. Marco accompagnerà Gemma alla visita di controllo e, dopo vari tentennamenti, le dichiarerà i suoi sentimenti. Ezio, invece, ricomincerà a sentire la nostalgia per Gloria. I sospetti nei confronti di Tancredi aumenteranno e Vittorio riuscirà a dare una risposta alle sue domande. Tra Ludovica e Marcello, invece, ci sarà qualcosa di inaspettato che giungerà alle orecchie di Ferdinando.

Infine, Alfredo lascerà Irene e si avvicinerà a Clara, mentre Agnese tornerà a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Marco accompagnerà Gemma alla visita medica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 24 al 28 aprile raccontano che Roberto sarà deciso a scoprire cosa c'è tra Marco e Gemma e acconsentirà che il giornalista accompagni la sua ex alla visita di controllo. Nel frattempo, Marco faticherà sempre di più ad ignorare il suo turbamento per Gemma e ne parlerà con Matilde. Successivamente, il ragazzo deciderà di essere sincero e dichiarare alla signorina Zanatta i suoi sentimenti. Salterà il matrimonio con Roberto? A casa Colombo, invece, arriverà un regalo di Gloria per la figlia di Veronica.

Questo gesto riaccenderà in Ezio la nostalgia per sua moglie.

Anticipazioni settimana 24-28 aprile: Marcello partirà per Ginevra

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 24 al 28 aprile, Adelaide continuerà a far preoccupare Marcello con la sua assenza. Disperato, Barbieri chiederà a Umberto di aiutarlo a rintracciare la contessa e chiederà a Ludovica di accompagnarlo a Ginevra per incontrarla.

La signorina Brancia accetterà senza alcuna remora di aiutare Marcello, ma tra i due accadrà qualcosa di inaspettato. Alla luce di questo, Barbieri lascerà un biglietto a Ludovica e partirà da solo. Nel frattempo, Ferdinando verrà a sapere quello che c'è stato tra la sua fidanzata e Marcello e anche Flora scoprirà che Umberto ha cercato sua cognata.

La donna darà un ultimatum a Guarnieri: dovrà scegliere se restare con lei o continuare ad interessarsi ad Adelaide.

Matilde parlerà con il maggiordomo di famiglia, Agnese tornerà a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, nella settimana dal 24 al 28 aprile, in primo piano ci sarà anche Tancredi che desterà sempre più sospetti in Matilde e Vittorio. La signora Frigerio riuscirà a parlare con il maggiordomo di famiglia e i suoi dubbi sembreranno dissolversi. Quando Conti sorprenderà Tancredi discutere con il maggiordomo, sarà ancora più sospettoso nei confronti del marito di Matilde e la sua determinazione lo porterà ad arrivare ad una conferma. Alfredo, invece, dopo aver lasciato Irene sarà deciso a restare sulla sua posizione e Clara avvertirà la sua amica.

La complicità tra la nipote di Don Saverio e Alfredo continuerà a crescere giorno dopo giorno, mentre Irene sarà sempre più ignorata dal suo ex. Ci saranno novità anche per Agnese che, in un primo momento, deciderà di restare per sempre a Londra e questo porterà Armando a pensare di seguirla. Quando tutto sembrerà deciso, però, la signora Amato tornerà a Milano a sorpresa.