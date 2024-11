Nella puntata de La Rosa della vendetta (titolo originale turco, Gulcemal) in onda domenica 10 novembre, Gara andrà a piangere a casa di Ibrahim, ma Deva si rifiuterà di farla entrare. Le anticipazioni rivelano che Gara dormirà tutta la notte al freddo in giardino e il giorno dopo Ibrahim, impietosito, la farà entrare in casa. Deva, invece, sarà irremovibile e preferirà fare le valigie pur di non restare nella stessa casa di sua madre.

Tutti volteranno le spalle a Gara

Tutti i nodi verranno al pettine per i protagonisti de La Rosa della vendetta, che vedranno le loro vite completamente stravolte dalla verità.

Dopo aver saputo che Gara è sua madre, Deva reagirà molto male e farà le valigie per tornare da suo padre. Nel frattempo, Gara rivelerà a Gulcemal tutta la verità sul suo conto, ammettendo di essere la madre di Deva e di chiamarsi Firuze. Nonostante Gara tenti di spiegare a Gulcemal la sua sofferenza, l'uomo non potrà perdonarle di avergli mentito per tutta la vita. La madre di Deva sarà liquidata con dei soldi e verrà cacciata dalla villa, senza alcuna pietà. Rimasta sola e disperata, Gara andrà a bussare alla porta di Ibrahim, ma sua figlia non vorrà saperne di perdonarla. Deva non lascerà entrare sua madre in casa e le rimprovererà di averle fatto vivere il grande dolore della sua mancanza, mentre lei era viva e si prendeva cura di Gulcemal.

Deva chiuderà la porta e lascerà Gara fuori a disperarsi, mentre Armagan e Ipek saranno dispiaciuti per lei, ma non riusciranno ad aiutarla.

La disperazione di Gara e la decisione di Deva

Le anticipazioni de La Rosa della vendetta spiegano che Gara resterà a piangere davanti alla porta di Ibrahim che, impietosito le darà una coperta.

La donna passerà la notte fuori e quando l'indomani Ibrahim la vedrà, sarà sorpreso: "Non me ne vado finché Deva non mi perdona", spiegherà Gara. Nel frattempo, Ipek comunicherà a Deva che lei e Armagan si sono fidanzati e la ragazza sarà al settimo cielo. Deva si congratulerà con entrambi, ma il momento di armonia sarà interrotto dall'arrivo di Gara.

Ibrahim non se la sentirà di lasciare la donna ancora fuori e la porterà in casa, contro il parere di Deva. Quest'ultima sarà furiosa e continuerà a rifiutare sua madre: "Se proprio vuoi stare qui, me ne andrò io", dirà la ragazza, pronta a fare la valigia. Ibrahim implorerà sua figlia di restare, ma Deva abbraccerà Ipek, Armagan e suo padre e salirà sul taxi. Ci saranno novità anche per Gulendam che, con sua grande sorpresa, scoprirà che Mert stava organizzando una partenza per entrambi. La donna si renderà conto che suo marito non voleva abbandonarla e per questo gli chiederà di dare un'altra possibilità al loro matrimonio. Gulendam proporrà a Mert di rinunciare al denaro che Gulcemal gli ha dato per andare via e restare accanto a lei.

I tentativi di Zafer per distruggere Deva e Gulcemal

Nelle puntate precedenti, Zafer ha provato in tutti i modi a separare Deva da Gulcemal e alla fine ci è riuscita. In un primo momento, la donna ha interrotto le nozze di suo figlio e lo ha costretto a correre da lei fingendosi in fin di vita. Quando Gulcemal ha lasciato l'altare per correre da sua madre, però, ha trovato la donna in buona salute. Zafer ha rivelato a suo figlio che Mert è l'ex fidanzato di Deva e quindi stava per sposare una bugiarda. Gulcemal è andato su tutte le furie e si è vendicato a modo suo per l'inganno subito. L'uomo ha fatto amputare un dito a Mert e ha costretto Deva a sposarlo, pur non rivolgendole più la parola.

Quando Zafer ha saputo che suo figlio si era sposato ugualmente, ha deciso di giocarsi l'ultima carta ed è andata alla villa per dire a Deva che suo padre era Mustafa, l'uomo che Gulcemal ha ucciso quando era un ragazzo.