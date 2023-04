Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8? Le prime anticipazioni sulla prossima stagione della soap opera di Rai 1 con protagonista Vanessa Gravina rivelano che ci sarà spazio per le vicende della contessa Adelaide, dato che a tenere banco sarà ancora una volta il suo segreto.

Spazio anche alle vicende di casa Colombo: nel corso dei nuovi appuntamenti con la soap opera, Veronica si mostrerà sul piede di guerra nei confronti del promesso sposo Ezio.

Adelaide ritorna dopo la sparizione: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le prime anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che per Adelaide arriverà il momento di rimettere piede in città dopo un lungo periodo di assenza.

Adelaide ha fatto perdere le sue tracce nel corso del finale della settima stagione, sparendo di punto di bianco, senza dare alcun tipo di spiegazione logica.

Da quel momento in poi nessuno ha saputo come stiano le cose, fatta eccezione per Marcello che ha scelto di mettersi sulle tracce della sua amata per arrivare a scoprire la verità dei fatti.

Il giovane Barbieri verrà a conoscenza del segreto della sua amata, ma nel finale della settima stagione preferirà non dire nulla a nessuno e quindi tenere per sé la verità.

Adelaide torna per amore di Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 8 rivelano che alla fine Adelaide tornerà di nuovo in città e sarà pronta a rimettersi in gioco.

Un ritorno che non passerà inosservato, dato che la donna lo farà in primis per cercare di riconquistare il cuore di Marcello Barbieri.

Adelaide non avrà alcuna intenzione di gettare all'aria la relazione che ha costruito nel corso di questo periodo, e di conseguenza sentirà il bisogno e la necessità di rimettersi in gioco per riconquistare il cuore del suo amato.

Riuscirà a farsi perdonare e quindi a mettere da parte le incomprensioni che ci sono state nel corso di questo ultimo periodo?

Veronica spietata con Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire quale sarà l'evoluzione della situazione per la contessa e Marcello, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Veronica.

La donna scoprirà che Ezio ha intenzione di gettare all'aria la loro relazione e lasciarsi alle spalle tutti i loro sogni per tornare di nuovo al fianco della sua ex Gloria.

A quel punto Veronica si mostrerà "spietata" come non mai: la donna sarà pronta a tutto pur di evitare che il suo uomo possa finire di nuovo tra le braccia di Gloria e questa volta non avrà alcuna intenzione di "farselo scappare".