Cosa succederà nel gran finale de Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1? Le anticipazioni sulle ultime puntate di questa settima edizione della soap opera, che continua ad appassionare il pubblico pomeridiano, rivelano che ci sarà spazio per un ritorno in scena che non passerà inosservato.

Occhi puntati anche sulle vicende di Adelaide che, di punto in bianco, farà perdere misteriosamente le sue tracce facendo preoccupare i propri cari.

Il ritorno in città di Agnese Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'atteso finale de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Agnese arriverà il momento di rientrare in città.

La donna, proprio nel corso degli ultimi episodi trasmessi su Rai 1, ha annunciato la nascita della figlia di Tina Amato. La donna ha messo al mondo una bambina, di nome Elisabetta, che per fortuna sta bene e gode di ottima salute.

Di conseguenza, una volta terminata la sua "missione da nonna" a Londra, ecco che Agnese sarà pronta a tornare alla base per riprendere in mano le redini della sua vita.

Il rientro in scena del personaggio interpretato da Antonella Attili è previsto durante le battute finali di questa settima stagione, la quale saluterà il suo affezionatissimo pubblico nel corso della prima settimana di maggio.

Agnese e Armando: arriva la svolta nel finale de Il Paradiso 7?

Il rientro di Agnese sarà motivo di grande gioia in primis per il suo compagno Armando: i due sono stati costretti a restare separati per un po' di tempo ma, nonostante questo, sono sempre riusciti a sentirsi e non sono ceduti in tentazioni con altri partner.

Cosa succederà a questo punto? Una volta che si ritroveranno insieme, Agnese e Armando decideranno di dare una svolta definitiva al loro rapporto, vissuto fino a questo momento in segreto? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane e durante l'ottava stagione della soap.

Spazio anche alle vicende di Adelaide, la quale si ritroverà coinvolta in un giallo che avrà dei risvolti clamorosi nel finale della settima serie.

Adelaide fa perdere ogni traccia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Adelaide farà perdere in maniera misteriosa le sue tracce. La donna sparirà nel nulla, al punto che nessuno saprà che fine abbia fatto.

Un vero e proprio choc per Marcello, il quale si renderà conto di essere stato ingannato dalla donna che ama, visto che neppure lui sarà a conoscenza del segreto che sta nascondendo a tutti.

Particolarmente preoccupato per le sorti di Adelaide, in questo finale della settima stagione, sarà anche il commendatore Umberto, al punto che deciderà di mettersi all'opera per poter ritrovare di nuovo la sua ex compagna e riportarla a casa.