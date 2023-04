La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 27 aprile, è stata quasi totalmente dedicata ad Armando Incarnato e ai dissapori che ha da tempo con Aurora. Oltre a discutere dei messaggi che la dama ha mandato alla sua ex Lucrezia per cercare di metterlo in cattiva luce, i due si sono scontrati sulle frecciatine che le ex Pamela Barretta e Veronica Ursida gli stanno lanciando da settimane sui social network.

Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere di non replicare alle due per evitare di dare loro ulteriore spazio sui siti di Gossip.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

La puntata di U&D del 27 aprile è iniziata con l'indagine di Aurora sul passato amoroso di Armando: quest'ultimo ha informato Maria e i presenti degli sms che la romana ha mandato alla sua ex Lucrezia per cercare di scoprire qualcosa in più sul loro attuale legame.

La giovane ex corteggiatrice, però, ha scritto subito ad Incarnato e in un vocale gli ha raccontato tutto quello che Tropea voleva sapere su una loro presunta frequentazione lontano dalle telecamere.

La protagonista del Trono Over è apparsa un po' in difficoltà quando il napoletano ha chiesto a Gianni di ascoltare l'audio che l'amica gli ha mandato da Miami, tant'è che ha provato a spostare la conversazione su altre due dame che in questo periodo l'hanno punzecchiato sui social.

"E Pamela? Non la conosci? Ma ha partecipato a questo programma. Lei dice le mie stesse cose, ovvero che ti avevano proposto per il GF Vip", ha detto Aurora per difendersi.

Le parole della padrona di casa di U&D

Nel corso della lite Aurora ha citato anche Veronica Ursida, l'altra ex dama di U&D che nelle scorse settimane si è esposta sui social network per andare contro Armando e dare ragione a lei.

Il cavaliere del Trono Over ha fatto orecchie da mercante e non ha mai replicato alle frecciatine delle sue "detrattrici", anzi ha preferito mantenere l'attenzione dei presenti su quello che la romana ha scritto a Lucrezia.

Nel sentire Tropea tirare ancora in ballo Pamela Barretta e Veronica, Incarnato si è rivolto alla conduttrice e le ha chiesto un consiglio su come affrontare la situazione.

"Se ne parli fai il loro gioco. Armando evita di dargli spazio a queste persone", ha commentato la presentatrice del dating-show.

Il napoletano ha ascoltato il suggerimento e poi ha gioito quando Maria ha smentito un'altra chiacchiera messa in giro dalle due ex dame, ovvero che sarebbe stato scartato dalla redazione per il ruolo di "tentatore".

"No, questo lo so. Lui non ha mai fatto i casting, lo posso assicurare", ha chiarito De Filippi.

Tensioni e censura in arrivo a U&D

La parte finale dell'appuntamento odierno, è stata dedicata all'uscita di scena di una nuova coppia: Silvia e Sabino si sono fidanzati e hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Domani, venerdì 28 aprile, i telespettatori saranno aggiornati su alcune delle cose che sono successe alla fine della registrazione di sabato scorso.

Le anticipazioni di U&D parlano di una rissa tra Armando e Riccardo durante una litigata, ma quasi sicuramente questa scena non andrà in onda.

I due cavalieri sono arrivati alle mani ma sono stati divisi quasi immediatamente dagli altri presenti in studio. Chi era agli studi Elios sabato scorso, inoltre, fa sapere che Maria è intervenuta personalmente per obbligare Incarnato e Guarnieri a fare pace stringendosi la mano, un gesto che di loro spontanea volontà non avrebbero fatto.

Tutto questo, comunque, dovrebbe essere censurato e non è neppure detto che il "chiarimento" imposto dalla padrona di casa venga inserito nella puntata con la quale il format Mediaset chiuderà la settimana.