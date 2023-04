L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato nel corso delle giornate del 18 e 19 aprile con due nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Marco, il quale si convincerà del fatto che sia giunto il momento di lasciarsi alle spalle il passato e quindi dimenticarsi definitivamente di Stefania.

Umberto, invece, deciderà di passare all'azione per riuscire a scoprire che fine abbia fatto la Contessa Adelaide e in questo modo finirà per deludere Flora.

Matilde cerca la verità: anticipazioni Il Paradiso del 18 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 18 aprile 2023 rivelano che il caso dell'incendio alla fabbrica finirà per essere riaperto.

A quel punto Matilde si troverà costretta riprendere in mano le redini della situazione e dovrà deporre in tribunale.

Immediata la reazione di Tancredi: sarà in grande ansia per quello che sta succedendo e temerà che la verità possa venire a galla in maniera prepotente.

Di conseguenza Tancredi chiederà a Matilde di non andare fino in fondo, di deporre l'ascia da guerra e dimenticare quanto è successo.

Roberto dubita su Marco e Gemma: anticipazioni Il Paradiso 18 aprile

Una richiesta decisamente insolita quella di Tancredi, che finirà per attirare i sospetti di Matilde, disposta ad andare sempre più in fondo.

Spazio anche alle vicende di Marco e Gemma: le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore rivelano che Roberto noterà che tra i due vi è una grande sintonia e sospetterà che possa esserci ancora del tenero.

Intanto Alfredo non vedrà l'ora che Irene possa conoscere finalmente la sua famiglia: un incontro molto atteso dal giovane Perico, che in questo modo vorrà far entrare la fidanzata nella sua famiglia.

Per Vito, invece, arriverà un momento difficile da gestire con Maria: il ragazzo non saprà come affrontare il discorso legato al trasferimento in Australia.

Marco vuole dimenticare Stefania: anticipazioni Il Paradiso 18-19 aprile

Le anticipazioni rivelano che Umberto deciderà di continuare a indagare per scoprire la verità sul conto della contessa.

Il commendatore andrà avanti da solo nella sua ricerca e a quel punto Flora sarà risentita e non la prenderà per niente bene.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 19 aprile rivelano che Marco si dirà pronto a lasciarsi alle spalle il passato e intenderà dimenticare definitivamente la storia d'amore con Stefania.

Marcello, invece, non troverà pace per quanto sta succedendo con la contessa: non riuscirà a trovare pace, scosso dalle bugie della donna.