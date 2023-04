Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 18 aprile su Rai1 alle 16:05, Tancredi apparirà molto preoccupato per la riapertura del caso dell'incendio avvenuto nel mobilificio Frigerio. Intanto, Roberto noterà una certa sintonia tra Marco e Gemma tanto da pensare che i due possano ancora provare un forte sentimento reciproco. Successivamente, Vittorio si troverà costretto ad incontrare Matilde per questioni di lavoro, mentre Umberto si metterà sulle tracce della sua ex compagna Adelaide. Nel frattempo, Vito non saprà come proporre a Maria di partire insieme per l'Australia.

Nella parte finale, Alfredo non vedrà l'ora che Irene conosca la sua famiglia. Infine, Matilde sarà chiamata a depositare la sua versione sulla notte dell'incendio, ma Tancredi proverà a dissuaderla a cercare la verità.

Tancredi è preoccupato per la riapertura del caso dell'incendio

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, Roberto Landi inizierà a vedere una certa sintonia tra Marco e la donna che sta per sposare. Infatti, il pubblicitario dell'atelier crederà che tra i due ci sia ancora una forte sintonia e soprattutto un sentimento reciproco che non è affatto svanito. Nel frattempo, Tancredi sembrerà molto turbato e preoccupato per la riapertura del caso sul conto dell'incendio che è avvenuto anni addietro nell'azienda Frigerio dove la stessa Matilde rimase coinvolta.

Umberto si mette alla ricerca della contessa Adelaide

Successivamente, Umberto si metterà sulle tracce della nobildonna di Sant'Erasmo, nonostante Flora sia contraria e non prenderà affatto bene la sua decisione. Infatti, il comportamento ambiguo della contessa Adelaide ha messo in allarme più persone attorno a lei: Marcello ha scoperto che la donna non si trova a Lione come lei ha precedentemente annunciato.

Intanto, il direttore del Paradiso Vittorio si troverà costretto ad incontrare Matilde per una questione lavorativa molto importante.

Matilde è chiamata a depositare la sua versione ne il Paradiso delle Signore

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Alfredo non vedrà l'ora di far conoscere la sua fidanzata alla propria famiglia, mentre Vito non saprà in che modo confidare a Maria la sua intenzione di partire insieme a lei per l'Australia e rimanerci.

Infatti, la signorina Puglisi è stata appena promossa all'interno del magazzino ottenendo il ruolo di stilista al posto di Flora. Infine, Matilde verrà chiamata a depositare la sua versione sulla notte in cui venne appiccato l'incendio nell'azienda Frigerio. Tuttavia, suo marito Tancredi cercherà di dissuaderla a scoprire la verità.