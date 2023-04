Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55 circa. Nel corso dell' episodio di martedì 18 aprile non mancheranno i colpi di scena.

In particolar modo, i riflettori saranno puntati su Umberto: da quando Adelaide si è mostrata in atteggiamenti inequivocabili con Marcello, si è riaccesa una sorta di gelosia nel Commendatore. Tuttavia, l'allontanamento della Contessa farà insospettire sia il giovane Barbieri che Guarnieri stesso. Quest'ultimo mentirà alla sua fidanzata Flora per non dirle di voler rintracciare la cognata.

Sulle tracce della Contessa: spoiler Il Paradiso delle Signore

Nel corso dell' appuntamento con il Paradiso delle Signore del 18 aprile, dopo che il caso dell'incendio al mobilificio Frigerio è stato riaperto, Tancredi inizia ad essere seriamente preoccupato e non vuole che sia moglie Matilde venga a scoprire qualcosa.

Nel frattempo, Flora si rende conto che il suo fidanzato le ha mentito. Difatti Umberto si è attivato subito per rintracciare Adelaide. Pertanto la giovane Ravasi nutre un forte risentimento nei confronti del Commendatore, reo di non essere stato sincero con lei e di non averle rivelato nulla in merito.

Alfredo vuole far conoscere la sua famiglia ad Irene

Intanto Alfredo non vede l'ora di far conoscere la sua famiglia a Irene, anche se lei non ne sembra particolarmente entusiasta.

Intanto Vito è molto impegnato ultimamente e vorrebbe di partire alla volta dell'Australia con la sua amata Maria, lasciando il Paradiso delle Signore. Anche se la situazione ben presto è destinata a complicarsi.

Nel frattempo, da quando Matilde ha lasciato il magazzino meneghino, Vittorio si rende conto che, nonostante i dissapori, è costretto a lavorare a stretto contatto con lei.

Tuttavia si tratta dell'unico modo per riuscire a mandare avanti adeguatamente il suo negozio.

Successivamente Roberto si rende conto di una cosa molto importante: il legame tra Marco e Gemma è ancora piuttosto intenso. D'altronde sono stati fidanzati ed è normale che i vecchi ricordi riaffiorino improvvisamente, creando una particolare atmosfera

Infine Matilde si accorge che suo marito Tancredi sta iniziando a comportarsi in modo sempre più strano. Peraltro, quando verrà chiamata a testimoniare per quanto riguarda l'incendio alla fabbrica di famiglia, Tancredi si farà in quattro per persuaderla a non indagare ulteriormente.