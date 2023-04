L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 in programma il 19 e 20 aprile 2023 si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora le sorti della contessa che, dopo la sparizione nel nulla, finirà per preoccupare moltissimo Marcello.

Marco, intanto, dopo aver ricevuto l'invito ufficiale per le nozze di Gemma, deciderà di disertare l'evento.

Marcello preoccupato per Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 19 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 19 aprile 2023, rivelano che Marcello non riuscirà a trovare pace per quanto è successo alla contessa.

La donna, dopo la sua partenza, ha fatto perdere le sue tracce in maniera definitiva e a quel punto, Marcello si dirà fortemente preoccupato e scosso.

Il giovane Barbieri non riesce a capire perché la sua amata gli abbia mentito in quel modo e il perché di tutte quelle bugie che gli ha raccontato, fino a mettere in atto questa fuga volontaria con la quale ha fatto perdere le sue tracce.

Matilde indaga ancora sull'incendio al mobilificio: anticipazioni Il Paradiso 19-20 aprile 2023

Spazio anche alle vicende di Matilde: le anticipazioni di questa nuova puntata della soap opera proposta il 19 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che la donna continuerà ad indagare per cercare di scoprire la verità su quanto è accaduto in quella notte in cui c'è stato il terribile incendio.

Irene, invece, dopo aver ricevuto la proposta da parte di Alfredo si inventerà una scusa per non partecipare alla cena con la sua famiglia.

Un duro colpo per Alfredo che, spiazzato dal rifiuto della venere, non potrà nascondere la sua amarezza per quanto è accaduto.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 20 aprile rivelano che Marco avrà modo di parlare con Gemma dopo aver ricevuto l'invito per le sue imminenti nozze con Roberto.

Marco scopre che Gemma è in dolce attesa: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 20 aprile

Tuttavia, il ragazzo preferirà non partecipare alla cerimonia nuziale della sua ex fidanzata: per tale motivo, quindi, Marco deciderà di rifiutare la proposta che gli verrà fatta dalla venere e dirà no alle nozze.

Ma non è finita qui, perché nel corso di questa nuova puntata della soap opera pomeridiana di Rai 1, Marco avrà modo di fare anche un'altra scoperta sulla Zanatta: il giornalista, infatti, apprenderà la notizia della gravidanza della sua ex fidanzata.

Tuttavia, in un primo momento, il nipote della contessa crederà che quel bambino che porta in grembo sia frutto del suo amore con Roberto, che a breve diventerà il suo promesso sposo.

Peccato, però, che questa non è la verità dei fatti e ben presto Gemma potrebbe ritrovarsi messa alle strette e costretta a confessare come stanno le cose.