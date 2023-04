Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda mercoledì 19 aprile su Rai1 alle 16:05, Irene inventerà una scusa per non andare all'incontro con la famiglia di Alfredo, ma quest'ultimo capirà il piano della signorina Cipriani e ci resterà molto male. Inoltre, il giovane Perico si sfogherà con il suo amico Vito. Intanto, Marco sarà determinato a dimenticare Stefania, mentre parlerà di Gemma soltanto come un'amica. Successivamente, Marcello apparirà molto preoccupato per le menzogne raccontate da Adelaide, ma Ludovica cercherà in tutti i modi di tranquillizzarlo.

Nel frattempo, Maria penserà di chiedere aiuto alla signora Frigerio per portare a termine il lavoro consegnatole dal direttore del Paradiso. Infine, Matilde vorrà a tutti i costi scoprire la realtà sulla notte dell'incendio nella fabbrica Frigerio, esortata anche da Vittorio.

Marco è determinato a dimenticare Stefania ne il Paradiso

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, Alfredo inviterà la sua fidanzata ad incontrare la sua famiglia, ma Irene non vorrà prendere parte a questa giornata e deciderà di inventare una scusa per non andarci. Tuttavia, il giovane Perico capirà il piano della sua fidanzata e ci rimarrà molto male. Pertanto, il ragazzo si sfogherà con l'amico Vito Lamantia. Nel frattempo, Marco sarà determinato a dimenticare una volta per tutte Stefania Colombo, mentre continuerà a parlare di Gemma Zanatta soltanto come un'amica.

Infatti, per il giovane dei Sant'Erasmo non ci sarà alcun futuro con la sua ex fidanzata, ma soltanto un profondo affetto.

Ludovica cerca di tranquillizzare Marcello Barbieri

Marcello continua a soffrire per le bugie raccontate da Adelaide che potrebbe essere malata. Nello specifico, la nobildonna di Sant'Erasmo ha raccontato di partire per Lione per andare a trovare una sua amica di vecchia data malata, ma il giovane Barbieri ha scoperto che la contessa non si trova dove ha precedentemente annunciato.

Successivamente, il commendatore Guarnieri si metterà sulle tracce della sua ex compagna poiché, anche per lui, il comportamento della donna sembrerà essere molto misterioso; mentre Ludovica cercherà di tranquillizzare Marcello.

Matilde vuole scoprire la realtà sulla notte dell'incendio

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Maria penserà di chiedere aiuto alla signora Frigerio per portare a termine il lavoro commissionatele dal direttore Conti.

Infine, Matilde sarà determinata a scoprire la verità sulla notte dell'incendio e porterà avanti le sue ricerche, esortata anche da Vittorio. Tuttavia, la riapertura del caso del mobilificio Frigerio riaprirà vecchie ferite anche per la donna.