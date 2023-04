Si è aperta nella serata di lunedì 17 aprile su Canale 5 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2023. Accanto alla conduttrice Ilary Blasi ci saranno i due opinionisti Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi, mentre Alvin è confermato come inviato speciale in Honduras.

Le frecciatine di Ilary Blasi

Nella prima puntata non sono mancate alcune battute della conduttrice, che possono essere interpretate come frecciatine verso l'ex Francesco Totti. Verso l'inizio della serata la conduttrice ha presentato i due opinionisti che la accompagneranno in questa edizione.

Insieme alla confermata Vladimir Luxuria c'è l'ingresso di Enrico Papi, che ha introdotto così: "Per uno che va, c'è uno che arriva". Poi Blasi ha ironizzato ancora, domandando a Papi se fosse pronto a essere il suo nuovo uomo, ricevendo una risposta affermativa.

Blasi ha inoltre scelto un motto particolarmente eloquente e ottimista, ossia: "Il meglio deve ancora venire".

La romana ha inoltre sottolineato che è da un anno mancava il Reality Show e che, in chiusura della passata edizione, aveva salutato il pubblico dichiarando che "tutto può cambiare", aggiungendo che in questi 12 mesi sono mutate davvero molte. Poi Blasi ha dirottato il suo monologo su Nicola Savino che aveva ricoperto il ruolo di opinionista nella edizione precedente, salutandolo e inviandogli un bacio.

I concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023

In questa nuova edizione, i naufraghi giunti su Cayo Cochinos sono stati separati in tre tribù: Chicas, Bonitos e Accopiados. I concorrenti si contenderanno un montepremi di 100mila euro in gettoni d'oro, di cui la metà sarà devoluta in beneficienza a un'associazione decisa dal vincitore.

I concorrenti che hanno cominciato questa avventura sono Fiore Argento, figlia del regista Dario, la showgirl e attrice Nathaly Caldonazzo, Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes, l'ex suora e partecipante di 'The Voice', Cristina Scuccia, Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone che fa coppia con il fidanzato Simone Antolini, la coppia radiofonica Paolo Noise e Marco Mazzoli, Luca Ventrone, infine i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Dopo la prima puntata Simone Antolini è il primo leader e ha ottenuto l'immunità per tutto il gruppo. Invece in nomination sono andati Marco Predolin ed Helena Prestes.