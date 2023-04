Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Behice ucciderà Hünkar, ma per far sì che non venga incolpata eliminerà tutte le prove. Le ruberà tutti i gioielli che ha indosso con l'unico scopo di simulare una rapina e far credere che la donna sia stata uccisa da un ladro.

Behice uccide Hünkar con una pugnalata all'addome

Durante i prossimi episodi Hünkar scoprirà che Behice è una criminale, per questo motivo vorrà affrontarla. Le darà appuntamento nelle rovine di Çukurova e lo scontro tra le due donne sarà molto accesso. Hünkar le dirà che sa tutto sul suo passato da assassina e del fatto che ha ucciso i primi due mariti, poco dopo il matrimonio, solo per ereditare il loro patrimonio.

Behice sarà messa alle strette e, quando si renderà conto che Hünkar ha le prove degli omicidi che ha commesso, deciderà di ucciderla. Prenderà quindi un pugnale e la ferirà mortalmente colpendola all'addome. Hünkar cadrà a terra esanime.

Demir, disperato, è alla ricerca della madre

La donna giacerà a terra, immobile, e fin da subito si capirà che è morta. Behice prenderà il corpo di Hünkar e lo trascinerà dietro alcuni cespugli. Le prenderà tutti i gioielli perché in questo modo, secondo lei, quando le forze dell'ordine troveranno il corpo penseranno che la donna sia stata vittima di una rapina.

Behice lascerà le rovine e proseguirà la sua vita come se non fosse successo nulla. Andrà al circolo di Adana per incontrare gli amici dell'associazione.

Alcuni aspetteranno anche l'arrivo di Hünkar, ma la donna non si farà vedere. Anche Demir arriverà al circolo e sarà alla ricerca della madre: avrà bisogno di lei per farle firmare alcuni documenti, ma la donna non ci sarà. L'aspetterà per un po', ma non arriverà.

Demir scopre che la madre e Fekeli si sono fidanzati

Demir sarà molto preoccupato, sua madre non si trova da nessuna parte: non è al circolo, ma nemmeno nell'azienda di famiglia.

Arriverà alla villa e non potrà nascondere la sua preoccupazione. "Ho un brutto presentimento", dirà a Zuleyha e Saniye. Quest'ultima gli dirà che l'ultima volta che ha visto la padrona si trovava nella sua stanza mentre stava scrivendo una lettera. Successivamente ha lasciato la casa verso mezzogiorno.

Demir salirà nella stanza della madre insieme a Züleyha.

Qui troveranno la lettera: a quanto pare è indirizzata proprio a lui e con quelle parole gli voleva confessare il fidanzamento ufficiale con Fekeli. Sia lui che Züleyha si chiederanno perché Hünkar abbia lasciato la lettera incompleta. Visto ciò che ha letto, Demir crederà che la madre possa essere da Fekeli, così correrà da lui con la speranza di trovarla lì, ma non sarà così.