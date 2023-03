Nella settimana di Pasqua i protagonisti de Il Paradiso delle Signore saranno molto indaffarati. Stando alle anticipazioni dei giorni dal 10 al 14 aprile, ci saranno molti riavvicinamenti. Gemma trascorrerà del tempo con Marco, il quale sarà impegnato ad indagare sul fratello. Tancredi, oltre a stare male in salute, serberà un segreto sulla drammatica notte dell'incendio alla fabbrica dei Frigerio. Anche Ludovica avrà modo di trascorrere del tempo con l'ex. Con Adelaide assente, Marcello resterà da solo insieme alla giovane Brancia. I due saranno sul punto di ritrovarsi quando, un regalo inaspettato, spingerà Barbieri a volersi ricongiungere con la contessa a Lione.

Peccato, però, che lei non si trova in Francia. Tra Vito e Maria le strade sembreranno separarsi al punto che il contabile rassegnerà le dimissioni al Paradiso delle Signore e si accingerà a partire per l'Australia. Cosa farà Maria Puglisi a questo punto?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 10-14 aprile: Marco e Gemma si riavvicinano, Tina partorisce

La settimana pasquale porterà Veronica ed Ezio a godersi l'evento a casa propria, mentre Gemma avrà altri programmi in serbo con Roberto. I futuri sposi, infatti, vorranno concedersi una gita, ma la giovane Zanatta lo spingerà a stare insieme a Mario. Rimasta sola, Gemma finirà per riavvicinarsi a Marco, il quale sarà preoccupato per Tancredi.

La famiglia Amato si allargherà. Tina darà alla luce una bambina e suo fratello sarà al settimo cielo per l'evento che lo ha portato a diventare zio. Con la sorella fuori pericolo saranno tutti in trepidante attesa del ritorno di Agnese, che era partita per supportare la figlia nella sua difficile gravidanza.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14/4: Francesco curioso sul pretendente di Clara

Alfredo e Clara continueranno a legare grazie ai rispettivi interessi sentimentali non corrisposti. La giovane Venere avrà un pretendente e il magazziniere sarà curioso di sapere che cosa ne pensa la sua nuova amica.

Ludovica rivedrà Marcello e gli restituirà alcuni suoi oggetti.

Tutto ciò non farà altro che riportare i due innamorati ai dolci ricordi di un tempo, quando stavano insieme, e ritroveranno l'armonia. Inoltre, complice l'assenza della contessa di Sant'Erasmo, la quale si troverà ben lontana da Milano, Brancia sarà in difficoltà con il Circolo e Marcello l'aiuterà. Che sia l'occasione giusta per far ritornare insieme i due ex? Salvatore, però, consiglierà all'amico di non fare passi azzardati con Ludovica.

Proprio quando la fiamma sembrerà sul punto di tornare ad ardere, giungerà un regalo da parte di Adelaide che porterà Marcello alla realtà. Desideroso di ricongiungersi alla contessa, Barbieri sarà in procinto di recarsi a Lione, ma sarà frenato da una spiazzante scoperta.

A quanto pare Adelaide non si trova in Francia. Confuso, Marcello chiederà a Ludovica di aiutarlo a scoprire la verità.

Riaffiora il mistero sulla notte dell'incendio nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Tancredi inizierà a comportarsi in un'insolita maniera, finendo per destare sospetti in Matilde. In realtà l'uomo ha problemi di salute e lo confiderà a suo fratello. Poco dopo, quando sarà colto da un malore e verrà ricoverato in ospedale, Marco lo spronerà a confidarsi con la moglie.

Matilde, frattanto, parlerà a Vittorio di quella drammatica notte in cui la fabbrica della sua famiglia fu devastata da un incendio. A quanto pare qualcosa è accaduto, visto che Tancredi continua a non trovare pace.

Marco inizierà a sospettare che suo fratello maggiore sia in un qualche modo coinvolto nell'incendio e, anche se Tancredi negherà ogni cosa, indagherà sulla vicenda.

Sarà così che il minore dei Sant'Erasmo si metterà in contatto con il maggiordomo della villa in cui abitavano all'epoca e farà un'inquietante scoperta. Che Tancredi stia fingendo di essere zoppo? Oppure ha appiccato lui l'incendio? Una chiacchierata con Gemma alimenterà i dubbi del giornalista, il quale non tarderà a minacciare il fratello di vuotare il sacco. Tancredi, però, avrà in mente un piano per capovolgere la situazione a suo favore.

Il Paradiso delle Signore puntate al 14/4: Vito in dirittura di partenza, Francesco vuole approfittarne

Vito sarà in dirittura di partenza per l'Australia, ma prima di andar via tenterà un ultimo approccio con Maria: riuscirà nell'impresa? Sarà Alfredo, insieme alla complicità di Irene, a correre in aiuto dell'amico disperato ma anche quest'ultimo tentativo fallirà miseramente. A questo punto a Vito non resterà altro da fare che rassegnare le dimissioni e andarsene.

Francesco capirà di avere il via libera con Maria e sarà sul punto di dichiararsi, ma Salvatore e Palma cercheranno di fargli cambiare idea. Il giovane Rizzo, allora, andrà ad avvertire la sarta siciliana. Messa al corrente dell'imminente partenza di Vito, Maria capirà di amarlo e riuscirà a fermarlo in tempo, impedendoli di lasciare il grande magazzino milanese.