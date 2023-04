Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche in streaming su RaiPlay. Tina Amato dopo aver partorito a Londra un bebè in piena salute, torna a Milano per dare la lieta notizia a parenti e amici. Il nuovo nascituro, però, potrebbe essere figlio di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e non sarebbe del marito della cantante, ovvero Sandro Recalcati (Luca Capuano). Allo stesso tempo, il Direttore dell'atelier milanese assieme a Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), grazie alle loro indagini sull'incendio avvenuto nel mobilificio, hanno scoperto che il fautore delle grandi fiamme è Tancredi (Flavio Parenti).

Da un lato, quindi, troviamo Tina che potrebbe essere stata incinta di Vittorio e dall'altro lato quest'ultimo e Matilde che si stanno riavvicinando sempre di più. Sebbene non vi siano spoiler a darne conferma, è possibile ipotizzare la nascita di un triangolo amoroso tra Tina, Vittorio e Matilde.

Vittorio e Matilde scopriranno che Tancredi è l'artefice dell'incendio al mobilificio della famiglia Frigerio

Gli spoiler dello sceneggiato nostrano creato da Giannandrea Pecorelli, per ciò che riguarda le puntate da lunedì 24 a venerdì 28 aprile, evidenziano che Vittorio, su richiesta di Matilde, si metterà di buzzo buono assieme alla donna per scoprire se Tancredi c'entra con l'incendio al mobilificio della famiglia Frigerio.

Matilde, intenzionata a far luce su quella terribile notte, parlerà col maggiordomo dei Di Sant'Erasmo e, così come accaduto qualche giorno prima a Marco (Moisè Curia), riuscirà ad avere la certezza dell'implicazione del marito nell'incendio in questione.

Tancredi, di conseguenza, si prodigherà nell'avere un dialogo proprio col maggiordomo, forse al fine di intimargli di non spifferare nulla, scambio di vedute che sarà ascoltato dal Direttore del Paradiso, il quale capirà anch'esso che l'avvocato è colpevole.

Possibile triangolo amoroso tra Tina, Vittorio e Matilde

La settima stagione de Il Paradiso delle signore si sta rivelando colma di alti e bassi sentimentali per Vittorio, il quale dopo l'innamoramento avuto per Matilde, bruscamente interrotto poco dopo l'arrivo di Tancredi in città, si è consolato, per così dire, tra le braccia della giornalista nonché ex collega Diletta D'ambrosio (Barbara Venturato), sebbene questa si è rivelata niente più che una semplice liaison.

La complicità tra Frigerio e Conti, però, potrebbe tornare d'attualità nei prossimi episodi, specialmente dopo che i due si stanno dando così tanto da fare per smascherare assieme Tancredi.

D'altro canto, qualcosa bolle in pentola anche con Tina, nel senso che la paternità del nuovo nascituro potrebbe essere sia di Vittorio, complice l'unica notte focosa avvenuta tra i due la scorsa stagione, che del coniuge Sandro.

Qualora Conti fosse il padre del bimbo dato alla luce dalla cantante, è possibile avanzare l'ipotesi che tra Tina e Vittorio possa esserci un ritorno di fiamma, il quale darebbe il via a un triangolo amoroso che coinvolgerebbe anche Matilde.