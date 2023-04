Programmazione stavolta per Terra amara, la soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori.

Gli spettatori e appassionati delle vicende di Yilmaz, Zuleyha e Demir dovranno fare i conti con delle variazioni importanti di palinsesto, che si verificheranno in occasione del ponte del 25 aprile.

Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle sostanziali modifiche e, a farne le spese, sarà proprio l'appuntamento con la soap opera turca.

Cambio programmazione Terra amara: Mediaset stravolge il palinsesto del 24 e 25 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara prevede uno stop di ben due giorni nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

L'appuntamento con la soap opera non è previsto nella giornata di lunedì 24 aprile, così come non ci sarà spazio per un nuovo episodio neppure martedì 25 aprile.

Uno stop di ben due giorni per la serie turca che, tutti i giorni, sta appassionando gli spettatori su Canale 5, riuscendo a toccare anche punte di quasi tre milioni di fedelissimi spettatori e oltre il 27% di share.

I fan polemici per la programmazione stravolta di Terra amara su Canale 5

Una programmazione stravolta per la soap turca e, in queste ore, sono tantissimi i fan che non hanno gradito questa decisione dei vertici Mediaset, tanto da chiedersi perché far proseguire comunque Beautiful anche nel ponte del 25 aprile e stoppare la soap turca.

Quello con Terra Amara, però, non sarà l'unico appuntamento del palinsesto di Canale 5 che salterà in occasione di questo ponte del 25 aprile.

Tra i programmi sospesi dalla programmazione di questo inizio settimana figura anche Uomini e donne di Maria De Filippi, mentre saranno regolarmente in onda le strisce quotidiane del daytime di Amici 22 e quella de L'Isola dei famosi 2023, in programma rispettivamente alle 16:10 e alle 16:40 sulla rete ammiraglia.

Il parto di Zuleyha e Mujgan: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nonostante le critiche e le polemiche, l'appuntamento con la soap tornerà in onda regolarmente dal 26 aprile in poi con le nuove puntate in prima visione che si preannunciano dense di sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Zuleyha e Mujgan: le due donne, infatti, si ritroveranno entrambe in un letto di ospedale, pronte ad affrontare il fatidico e ormai attesissimo momento del parto.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha riuscirà a partorire la sua bambina senza alcun tipo di complicazione mentre Mujgan farà i conti con un parto estremamente difficile, che metterà a repentaglio la vita del suo bambino, frutto dell'amore con Yilmaz.