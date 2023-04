Le puntate di Terra Amara che andranno in onda nei prossimi mesi su Canale 5 vedranno l'arrivo sul set di un nuovo personaggio, destinato a sconvolgere i già precari equilibri della serie. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, ben presto verrà a galla il nome della persona che si sta prendendo cura dei piccoli Adnan e Leyla su precisa richiesta di Demir. Yaman ha portato i suoi figli da Sevda, l'ex amante del defunto padre. Non appena Hunkar lo scoprirà sarà accecata dalla rabbia, visto che la donna in passato è stata importante per il marito, tanto che quest'ultimo ha perfino messo in dubbio la prosecuzione del suo matrimonio.

Arriva Sevda, l'ex amante di Adnan Senior

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su Sevda, un nuovo personaggio che irromperà nelle vite dei protagonisti di Terra amara. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Demir deciderà di allontanare i figli da Zuleyha, in carcere per avergli sparato.

Successivamente l'uomo deciderà di far uscire la moglie dal carcere riportandola alla villa ma trattandola come una serva. Tuttavia Yaman non rivelerà a nessuno dove ha nascosto i suoi bambini. Solo la figlia adottiva di Saniye e Gaffur, la piccola Uzum, sarà a conoscenza del luogo in cui si trovano i bambini, visto che Demir se lo lascerà sfuggire facendole però promettere di non rivelare a nessuno il loro segreto.

Ben presto, verrà a galla che Demir ha portato i suoi figli presso la casa di Sevda, una donna il cui solo nome farà andare su tutte le furie Hunkar. Sevda infatti altri non sarà che l'ex amante del defunto padre di Demir: Adnan Yaman Senior si era tanto innamorato della donna da mettere in dubbio il suo matrimonio con Hunkar.

Hunkar furiosa con il figlio

Nel frattempo, Hunkar attraverso uno stratagemma che darà i suoi frutti riuscirà a farsi confessare da Uzum il luogo in cui si trovano i suoi nipoti. Delusa dal figlio, la matrona degli Yaman non solo rinfaccerà a Demir di aver declassato la moglie da signora della casa a serva, ma gli ordinerà anche di lasciare per sempre la villa.

Successivamente, Hunkar si recherà personalmente da Sevda e prenderà i suoi nipoti che verranno finalmente riconsegnati alle amorevoli braccia della madre Zuleyha.

Per quale motivo Demir avrà scelto proprio l'ex amante del padre per prendersi cura dei suoi figli? Cosa legherà Yaman a Sevda? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, anche se appare chiaro che l'ingresso del nuovo personaggio è destinato a portare non poco scompiglio.