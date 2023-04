Il Paradiso delle signore giungerà alla conclusione della settima stagione il 5 maggio e lunedì 1° maggio si aprirà l'ultima settimana. Le anticipazioni della puntata spiegano che Alfredo e Clara faranno ingelosire Irene, ma la ragazza sarà troppo orgogliosa per fare un passo indietro come vorrebbe il suo ex. Agnese, invece, dirà addio allo staff di Conti e ai suoi amici, ma vorrebbe portare con sé Armando che invece sarà ancora titubante. Per Vittorio, invece, continuerà a sospettare di Tancredi alla luce delle ultime indagini. Infine, Marco comunicherà a tutti la sua partenza, mentre Gemma perderà i sensi e dirà alle colleghe di aspettare in figlio.

Trame Il Paradiso delle signore 7: Marco comunicherà la sua prossima partenza

Le trame della puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda lunedì 1° maggio raccontano che dopo aver parlato con Gemma, Marco comunicherà la sua partenza per gli Stati Uniti per un lavoro. Il giornalista dovrà partire entro qualche giorno, quindi non sarà presente al matrimonio di Roberto e Gemma. La signorina Zanatta, invece, poche ore dopo, perderà i sensi di fronte alle sue colleghe preoccupate per la sua salute e a quel punto dovrà aprirsi con loro. Gemma comunicherà alle veneri che aspetta un bambino.

Trame puntata di lunedì 1° maggio: Armando indeciso sul suo futuro

Nella puntata di lunedì 1° maggio avrà un ruolo importante anche Agnese che darà il suo addio a tutti, decisa a lasciare Milano per trasferirsi definitivamente a Londra.

Per la signora Amato diventerà molto importante stare accanto a Tina e alla sua nipotina per permettere a sua figlia di riprendere la carriera di cantante, ma vorrebbe Armando con sé. Il capo magazziniere, tuttavia, non sarà ancora convinto di fare un passo così importante. Armando dovrebbe lasciare la sua vita e i suoi amici per ricominciare a Londra e non sarà facile per lui prendere una decisione.

Alfredo e Clara faranno ingelosire Irene, ma lei sarà troppo orgogliosa

Le trame de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che lunedì 1° maggio Alfredo sarà sempre più deciso a far ingelosire Irene sfruttando la sua amicizia con Clara. La signorina Cipriani non sarà indifferente alla vicinanza dei due ragazzi, ma il suo orgoglio non le permetterà di reagire come vorrebbe Perico.

Irene non riuscirà a fare un passo indietro e chiedere sinceramente scusa ad Alfredo per avergli mentito e resterà sulle sue posizioni senza provare a rimediare ai suoi sbagli. Infine, ci sarà ampio spazio anche per Vittorio che alla luce delle ultime indagini sul caso dell'incendio al mobilificio Frigerio avrà dei sospetti ancora più forti nei confronti di Tancredi.