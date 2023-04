Sarebbe incerto il futuro di Armando nella soap Il Paradiso delle Signore, che sta per giungere alla conclusione della settima stagione.

La buona notizia per Ferraris è si ricongiungerà alla sua amata Agnese, dopo che sarà rientrata da Londra per dare il suo sostegno alla figlia Tina, finora incinta e bisognosa della presenza della madre. Leggendo le anticipazioni delle ultime puntate, si evince che Armando prenderà una decisione che riguarda il suo futuro: non è escluso che Ferraris e Agnese possano uscire di scena.

Il Paradiso delle signore 7, anticipazioni puntate finali

Il 5 maggio 2023 verrà trasmessa su Rai 1 l'ultima puntata della settima stagione Il Paradiso delle signore 7. Sono diverse le trame che resteranno aperte, così da continuare negli episodi previsti per settembre con l'ottava stagione.

Marcello scoprirà il segreto di Adelaide e lo porterà con sé a Milano, venendo a sapere che Ludovica si è sposata con Torrebruna.

Novità e sorprese anche per un'altra coppia: stando alle anticipazioni Maria prenderà una decisione sul suo futuro in Australia e non si esclude che possa seguire Vito, lasciando Milano e la sua carriera da stilista al grande magazzino.

Anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore

Continuando con gli spoiler, Vittorio sarà preoccupato per il futuro del grande magazzino, minato dalla concorrenza di Galleria Moda Milano, il nuovo progetto commerciale di Tancredi e Umberto.

Inoltre Agnese manifesterà la sua intenzione di tornare a Londra per restare vicino a Tina.

Armando, dopo una lunga riflessione, prenderà una decisione che influirà sul suo futuro a Milano. Non si esclude che possa decidere di seguire la signora Amato e rifarsi una vita a Londra. L'eventuale uscita di scena di due personaggi così amati non farebbe felici i telespettatori.

Cosa succede nella nuova stagione Il Paradiso delle signore

Per quanto riguarda le anticipazioni delle puntate che andranno in onda a settembre, si sa solo che Adelaide tornerà a Milano e riprenderà i rapporti con Marcello. Silenzio su ciò che potrebbe accadere tra il signor Colombo e Gloria, dopo che Ezio scoprirà le bugie di Veronica.

I fan sui social sperano che Armando non decida di lasciare Milano, anche se lo farebbe per seguire il suo grande amore. Le trame sono comunque aperte e non resta che guardare il gran finale de Il Paradiso delle signore previsto per il 5 maggio su Rai 1, puntata nella quale molto probabilmente si saprà cosa sceglieranno di fare Ferraris e Agnese.