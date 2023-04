Cosa succede nei prossimi episodi di Tempesta d’amore in onda nella settimana dall’8-14 maggio 2023 in prima visione su Rete 4? Dopo che Paul avrà confessato la verità sulla morte di Manuela sarà tempo di altri segreti che verranno alla luce. Questa volta si tratta di Ariane che, sotto pressione, si lascerà andare al racconto della reale situazione della sua Gravidanza. Robert non potrà credere alle sue orecchie e si allontanerà da lei. Questo e tanto altro nelle prossime puntate della soap.

Tempesta d'amore puntate dall'8 al 14 maggio su Rete 4: anticipazioni

Nei nuovi episodi di Tempesta d'amore Merle sarà sempre più presa da Gerry e Josie non avrà intenzione di mettere i bastoni tra le ruote a una possibile loro relazione d'amore. Deciderà così di mettere fine alla storia.

Nel frattempo, Constanze è alla ricerca di altre proposte lavorative, finendo per mettere gli occhi su un caso che la incuriosisce parecchio.

Preoccupazione per Christoph, che rischia di ferirsi gravemente dopo che una fioriera gli starà per cadere in testa. A evitare il peggio sarà Paul e i due inizieranno a sospettare che l'incidente non sia affatto casuale: chi c'è dietro?

Anticipazioni Tempesta d'amore 8-14 maggio: le nuove trame

Christoph è certo che sia stata Ariane a far cadere volontariamente la fioriera e prova a cercare di incastrarla, senza tuttavia riuscirci. Ciò aumenterà la sua frustrazione.

Intanto, Ariane spezzerà il cuore di Erik dicendogli di aver amato solo Robert. A quel punto, Erik sarà talmente addolorato e furioso che la ricatterà, minacciando di svelare la verità sulla sua gravidanza.

Christoph origlierà la conversazione tra i due, traendo le sue conclusioni.

Con questa importante scoperta, Christoph penserà di poter incastrare finalmente Ariane, cogliendo l'occasione al volo.

Ariane confessa la verità sulla gravidanza: Tempesta d'amore anticipazioni al 14 maggio

Non saranno tempo facili per Ariane che presto dovrà trasferirsi dopo che i suoi inganni verranno portati a galla.

Christoph non perderà tempo e, dato che ha ascoltato la conversazione tra lei ed Erik, la presserà a tal punto che sarà costretta ad ammettere la verità sulla sua gravidanza a Robert.

Come è ben facile immaginare, il povero Robert rimarrà senza fiato e non riuscirà ad accettare la triste situazione. Di conseguenza si allontanerà da Ariane, consapevole di averlo perso per sempre.

A quel punto, Ariane si infurierà con Christoph, artefice della sua rovina. Il piano che ha abilmente architettato andrò a monte? Quel che è certo è che la sua rabbia sarà fortissima e che il suo unico e solo desiderio sarà quello di vendicarsi del povero Christoph.