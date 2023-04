Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, interpretata fra gli altri da Giulia Vecchio (Anna), Cristiano Caccamo (Quinto), Filippo Scarafia (Roberto), Desireè Noferini (Lisa), Elisa Cheli (Paola) e Francesca Del Fa (Irene). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 10 al 14 aprile 2023, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle gite organizzate per la Pasquetta, sulla nascita della figlia di Tina, sulla ritrovata intesa fra Marcello e Ludovica, sul viaggio di Vito per l'Australia, sul malore di Tancredi e sui sospetti di Marco su ciò che è avvenuto la notte dell'incendio in fabbrica.

Maria scopre di amare Vito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore ci segnalano che i Colombo decideranno di trascorrere la Pasquetta in casa in modo da permettere a Gemma di fare una gita con il suo promesso sposo, Roberto. La giovane, però, convincerà l'uomo a trascorrere la giornata da solo con Mario. In caffetteria, Salvatore festeggerà la nascita della sua nipotina, la figlia di Tina. Ancora arrabbiata con Vito, Maria chiederà alle amiche di non invitarlo in gita con loro. Non volendo partire senza avere il perdono dell'amata, Vito cercherà in tutti i modi di riappacificarsi con lei, non riuscendoci. Per questo motivo, deciderà di partire alla volta dell'Australia. Maria lo verrà a sapere e si renderà conto di ciò che prova veramente per lui.

Alla fine, Vito non lascerà né Milano né il suo posto di lavoro al Paradiso.

Francesco vuole dichiararsi a Maria

Alfredo chiederà a Clara cosa pensa del suo corteggiatore. Ludovica restituirà a Marcello alcuni oggetti e si lascerà andare con lui a dei teneri ricordi. Stessa cosa succederà al Circolo, quando la giovane avrà difficoltà a gestire un problema in assenza di Adelaide.

Nel corso degli loro incontri, i due giovani ritroveranno l'antica intesa ma un regalo della Contessa a Marcello lo farà desistere. Il giovane vorrebbe raggiungere Adelaide in Francia ma scoprirà che lei non è lì. A quel punto, chiederà a Ludovica di aiutarlo a scoprire la verità sulla Contessa. Matilde noterà che Tancredi si comporta in maniera strana, mentre quest'ultimo confiderà a Marco di stare male.

Più tardi, Tancredi accuserà un malore e verrà condotto in ospedale dal fratello che gli chiederà di raccontare tutto alla moglie. Matilde ricorderà insieme a Vittorio la notte dell'incendio in fabbrica.

Marco inizierà a chiedersi come mai il fratello continua a tormentarsi per ciò che successe quella notte. Preoccupato per Tancredi, Marco si riavvicinerà a Gemma per poi chiedere informazioni a Vittorio. Convinto che Tancredi possa avere avuto un coinvolgimento nell'incendio, Marco contatterà il maggiordomo che viveva con loro all'epoca dei fatti, facendo una scoperta inquietante. Francesco vorrebbe farsi avanti con Maria ma Salvatore e la madre tenteranno di fargli cambiare idea. Marco minaccerà Tancredi di raccontare tutto a Matilde sulla notte dell'incendio. Quello che il giovane non saprà è che il fratello sa come ribaltare gli eventi a suo favore.