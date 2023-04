A Terra amara saranno ancora molte le emozioni che coinvolgeranno le vite dei protagonisti e le anticipazioni delle prossime puntate ne sono la conferma. Zuleyha potrà tornare a casa dopo un periodo terribile in carcere e lo farà grazie alla deposizione di Demir, ma per la donna i problemi non saranno finiti. I bambini che tanto sperava di riabbracciare non saranno più alla tenuta e suo marito le dirà che da quel momento in poi sarà trattata come una normale impiegata, perché non l'ha perdonata. Nel frattempo, Behice continuerà a tramare alle spalle di Zuleyha con un solo obiettivo: la sua morte.

Questa volta ad agire sarà Mujgan che spinta da sua zia tenderà una trappola alla sua nemica con lo scopo di farla suicidare.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha tornerà libera ma sarà in grave pericolo

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di tornare libera e grazie alla deposizione di Demir uscirà di prigione. Per lei, però, niente sarà come prima perché una volta alla tenuta suo marito le dirà di non averla perdonata e i bambini non saranno in casa. Non poter riabbracciare i suoi bambini, però, non sarà l'unico problema della protagonista che continuerà ad essere nel mirino della spietata Behice, determinata a toglierle la vita.

Il primo tentativo della zia di Mujgan sarà fatto in ospedale e riuscirà a farla franca accusando Zuleyha di aver avuto le allucinazioni, ma la perfida Behice non si fermerà certo dopo il primo fallimento.

Anticipazioni prossime puntate: Mujgan tenderà una trappola alla sua nemica

Nelle prossime puntate di Terra amara, Behice pagherà una donna per scrivere una falsa lettera da parte di Zuleyha a Yilmaz e farla trovare a Mujgan, in modo da aizzare sua nipote contro la sua rivale.

"Zuleyha deve morire, solo così potrai avere la pace": con queste parole, Behice convincerà la dottoressa a sbarazzarsi della moglie di Demir. Mujgan metterà in atto il suo piano, dando un appuntamento a Zuleyha nel bosco e facendole credere che ad aspettarla sia Yilmaz, per una questione urgente. La donna non perderà tempo e si recherà dal suo amato, ma quando sarà lì vi troverà Mujgan, armata di pistola e accecata dall'odio e dalla vendetta.

Zuleyha proverà a disarmare Mujgan ma sarà ferita gravemente

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate turche rivelano che quando sarà faccia a faccia con la sua nemica, Mujgan le punterà una pistola e le dirà tutto quello che pensa di lei. La dottoressa ammetterà di sapere che Adnan è il figlio di Yilmaz e la rimprovererà per il suo comportamento, poi le spiegherà il suo piano: le toglierà la vita, ma vorrà che tutti pensino a un suicidio. Puntandole l'arma contro, Mujgan spingerà Zuleyha a salire su una grossa pietra disposta sotto una corda e le imporrà di togliersi la vita, altrimenti farà fuoco. La moglie di Demir eseguirà quanto le dirà la dottoressa, mentre Behice assisterà alla scena nascosta dietro un albero, ma ad un certo punto si renderà conto della fragilità di Mujgan e proverà a farla ragionare.

Le parole di Zuleyha non basteranno a convincere la dottoressa e allora la donna proverà a disarmarla e inizierà una colluttazione tra le due rivali che terminerà con un colpo di pistola che ferirà gravemente Zuleyha.