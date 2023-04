Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 spiegano che nella settimana dal 24 al 28 aprile ci sarà ampio spazio per Gemma e Marco. I due ex fidanzati, infatti, si riavvicineranno molto e il giornalista non potrà fare a meno di sentirsi attratto dalla signorina Zanatta, tanto che alla fine prenderà una drastica decisione. Nonostante l'imminente matrimonio con Roberto, Gemma riceverà una dichiarazione d'amore da parte di Marco. Cosa sceglierà di fare la figlia di Veronica, da sempre innamorata del giornalista?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gemma e Marco sempre più legati

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 nella settimana dal 24 al 28 aprile raccontano che al centro dei riflettori ci sarà il rapporto tra Gemma e Marco. Roberto proverà a capire cosa ci sia davvero tra la sua futura sposa e il suo ex fidanzato e si renderà conto che il legame tra i due è sempre più forte. Landi accetterà che sia Marco ad accompagnare Gemma alla visita medica che aveva prenotato e questa esperienza avvicinerà ancora di più i due ex fidanzati.

Marco si sentirà ancora molto legato a Gemma: trame settimana dal 24 al 28 aprile

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 che andranno in onda nella settimana dal 24 al 28 aprile vedranno Marco sempre più combattuto.

Il ragazzo si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per Gemma, ma nello stesso tempo non vorrebbe confessarli. Il giornalista penserà che non è il caso di mandare a monte il matrimonio con Roberto proprio adesso che la signorina Zanatta sembra aver ritrovato un equilibrio e quindi deciderà di tenere per sé quello che prova.

Giorno dopo dopo, tuttavia, per Marco sarà sempre più difficile ignorare quello che sente e avrà bisogno di un confidente.

Gemma spiazzata dalla dichiarazione di Marco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che presto Marco capirà di essere innamorato di Gemma e confesserà i suoi sentimenti soltanto a Matilde.

La signora Frigerio ascolterà lo sfogo di suo cognato, sempre più turbato dalla vicinanza con la sua ex fidanzata, ma non sarà d'accordo con lui. La moglie di Tancredi, infatti, consiglierà a Marco di non tenere segreto quello che prova, ma di parlarne chiaramente con Gemma. Alla fine, il giornalista ascolterà le parole di Matilde e dichiarerà il suo amore alla ex fidanzata. Come reagirà Gemma? La ragazza non ha ancora detto a nessuno di chi è il bambino che ha in grembo, ma tutto porterebbe a pensare che il figlio sia proprio di Marco. In questo caso Gemma potrebbe mandare a monte le nozze e i progetti di vita con Roberto per coronare il suo sogno d'amore con il presunto padre di suo figlio.