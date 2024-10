Fehime e Huseyin appoggeranno Kemal nel rapimento di Deniz nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che i coniugi Soydere si renderanno conto di aver sbagliato con Nihan e Kemal, e rimedieranno ai loro errori sostenendo il loro figlio. Kemal farà portare via da Zehir la sua bambina dalla casa di Emir: ci riuscirà attirando l'attenzione della polizia e di Kozcuoğlu per lasciare al suo socio campo libero. Nihan fingerà di essere sconvolta per la scomparsa della sua bambina.

Il piano perfetto di Kemal

La piccola Deniz sarà sempre più protagonista e quando Kemal scoprirà che è sua figlia non avrà intenzione di lasciarla nelle mani di Emir.

Giocherà d'astuzia, e studierà un piano per liberare Nihan e la sua bambina dall'ossessione di Kozcuoğlu. In un primo momento Nihan avrà molta paura e non sarà d'accordo, ma Kemal le assicurerà che saranno salvi e felici insieme, per questo accetterà di collaborare con lui. Emir non si fiderà della moglie e la terrà sotto controllo, ascoltando le sue conversazioni con Kemal grazie a un pupazzo che doterà di videocamera, ma Kemal e Nihan saranno più furbi di lui. Per portare avanti il suo piano, Kemal avrà bisogno dell'aiuto dei suoi genitori che, dopo aver contrastato a lungo la sua storia d'amore con Nihan, si schiereranno con lui. Fehime e Huseyin uniranno le loro forze a quelle di Kemal, e saranno pronti a prendersi cura della piccola Deniz quando verrà portata all'estero e per un periodo dovrà stare con loro.

Kemal si introdurrà nella villa di Emir camuffandosi da operaio e verrà subito beccato, tanto che Kozcuoğlu gli andrà incontro in giardino e chiamerà la polizia. Il piano di Kemal riuscirà alla perfezione, perché Soydere fungerà da esca per allontanare Emir dalla villa e lasciare campo libero a Zehir, che entrerà in casa e avrà pochi minuti per portare via la bambina con la complicità di Leyla e Nihan.

Emir furioso con Kemal

Nihan fingerà di essere sconvolta per la scomparsa di Deniz, che verrà portata da Zehir in un luogo sicuro, mentre Emir minaccerà di uccidere Kemal, certo che dietro il rapimento della figlia ci sia lui. La polizia assicurerà la famiglia che indagherà sulla scomparsa di Deniz, ma non avrà nessuna prova contro Kemal.

Soydere verrà portato via dalla polizia per aver violato la proprietà di Emir, mentre Fehime e Huseyin si troveranno da Ayhan, che spiegherà loro come procedere. Kemal verrà rilasciato quasi subito dalla polizia, perché a suo carico non ci saranno altre accuse a parte la violazione di domicilio, e si metterà in contatto con Zehir per recuperare la bambina e portarla dai suoi genitori.

Il cambiamento di Kemal con Asu

Nelle puntate adesso in onda in Italia, Kemal ha capito che Asu è la sorella di Emir, ma ha deciso di non sbugiardarla subito. Vuole prima sposarla e sfruttare il loro legame per impossessarsi delle quote della Holding Kozcuoğlu appartenenti Galip, che quest'ultimo passerà alla figlia.

Kemal si è recato a casa di Asu e le ha chiesto scusa per averla lasciata, annunciando a Fehime e Huseyin che presto sposerà la sua fidanzata. I Soydere non sospettano che Kemal stia soltanto ingannando la ragazza per mettere Emir con le spalle al muro e sono felici del suo cambiamento.