Cresce l'attesa per la messa in onda della quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Questo sabato 15 aprile, in prima serata su Canale 5, i telespettatori scopriranno chi, tra Federica e Ramon verrà eliminato. Un'indiscrezione lanciata da Amedeo Venza sui social fa pensare che sia proprio la cantante a dover lasciare il talent.

Serale di Amici, spoiler del 15 aprile: Federica e Ramon a rischio eliminazione

La quinta puntata del Serale di Amici andrà in onda sabato 15 aprile in prima serata su Canale 5. La registrazione è già stata effettuata pochi giorni fa e già si sa molto di quanto accaduto in studio.

La notizia che ha colto di sorpresa il pubblico, è il fatto che al ballottaggio finale siano finiti due degli allievi più talentuosi e apprezzati. A rischio eliminazione infatti, sono finiti Federica Andreani, la cantante della squadra di Arisa e Todaro, e il ballerino Ramon Agnelli della squadra di Zerbi e Celentano.

L'indiscrezione di Amedeo Venza: sarà Federica a dover lasciare il Serale di Amici

Poche ore fa, l'influencer Amedeo Venza ha lanciato una indiscrezione sui social, proprio in merito al nome del nuovo eliminato di Amici. Secondo quanto riportato sarebbe la cantante Federica a dover lasciare il programma.

Se ciò fosse vero, la squadra dei "Todarisa" perderebbe un altro allievo nel giro di una settimana.

Sette giorni fa infatti, era stato Alessio Cavaliere a essere eliminato per volontà dei tre giudici di Amici.

Per il momento comunque quanto affermato da Amedeo Venza, resta una indiscrezione non confermata.

Il pubblico critica la giuria del Serale di Amici

Come accaduto anche nelle settimane precedenti, Maria De Filippi comunica il nome dell'eliminato ai ragazzi in Casetta e non in studio.

Quindi per conoscere il nome di chi dovrà lasciare la scuola di Amici, tra Ramon e Federica, bisognerà attendere la fine della puntata del Serale.

Di certo, che sia Federica o Ramon a dover abbandonare il talent, non tutto il pubblico ha condiviso le decisioni che stanno prendendo in queste settimane i tre giudici del Serale.

Addirittura, una parte dei telespettatori è arrivata a dichiarare di rimpiangere la giuria degli ultimi due anni, che era formata da De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Questi malumori da parte del pubblico sono derivati anche dal fatto che la giuria, in questa quinta puntata, ha salvato per primo il cantante Cricca, che era finito al ballottaggio con Ramon e Federica.

La puntata di Amici va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:25.