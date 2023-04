Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 17 aprile non potranno mancare di certo nuovi ed avvincenti colpi di scena, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, i riflettori sono posti su Maria. Da quando Flora è andata via dal magazzino, c'è bisogno di qualcuno che si occupi del ruolo di stilista. Pertanto, si potrebbe aprire un'opportunità interessante per la giovane sarta, la quale sta dimostrando sempre di più le sue capacità.

Il matrimonio di Gemma è quasi pronto

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, i preparativi per il matrimonio di Gemma e Roberto sono quasi ultimati. Il giorno delle nozze, infatti, è sempre più vicino. Gli inviti sono stati stampati. Pertanto, la giovane Venere annuncia ufficialmente a tutte le sue colleghe la grande notizia.

Nel frattempo, Clara non resiste più. Per non rivelare l'identità dell'uomo che ha fatto breccia nel suo cuore, ha mentito, lasciando intendere che si tratti di Francesco. Tuttavia, adesso non vuole più continuare con questa farsa.

Intanto, Marcello non riesce proprio a perdonare Adelaide per le bugie che gli ha detto. A causa del risentimento che nutre nei suoi confronti, il giovane Barbieri ha bisogno di sfogarsi e va in Caffetteria per scaricare la tensione.

Tuttavia, Umberto si rende conto che qualcosa non va e si insospettisce molto per il comportamento assunto dalla contessa. Pertanto, vuole indagare per capire di cosa si tratti.

La futura nuova stilista del Paradiso delle signore

Dopo averci riflettuto attentamente, Vittorio fa una proposta molto interessante a Maria. Siccome al Paradiso occorre una stilista, lei potrebbe tranquillamente ricoprire tale ruolo, dato che ha dimostrato di essere in grado e di avere le qualità giuste per farcela.

Invece, Vito spera in ogni modo di riuscire a convincere la giovane sarta a partire con lui alla volta dell'Australia, lasciandosi, così, alle spalle Milano e il magazzino stesso per cambiare vita.

Nel frattempo, Tancredi è sollevato perché suo fratello non ha rivelato nulla a sua moglie. Infatti, non può fare a meno di ringraziarlo per aver evitato una catastrofe.

Purtroppo, però, nel momento in cui Matilde viene a sapere che i responsabili dell'incendio al mobilificio di famiglia sono stati arrestati, torna a pensarci. Le vecchie ferite si riaprono e non riesce proprio a fare a meno di pensare a come sono andati gli eventi in quel tragico giorno che ha cambiato per sempre la sua vita.