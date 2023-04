Oggi mercoledì 26 aprile è andato in onda il 153esimo episodio de Il Paradiso delle Signore. L'appuntamento odierno è stato denso di emozioni e di suspense, ma le scene che hanno ottenuto un maggiore coinvolgimento social sono state quelle con protagonista Roberto Landi. Quest'ultimo ha messo in atto un piano per far tornare insieme Gemma Zanatta e il suo ex Marco di Sant'Erasmo, la cosa ha però causato un certo malcontento via social.

Il Paradiso delle Signore 7, Roberto inventa una scusa

Prima di analizzare le reazioni andiamo ad esaminare cosa ha scatenato 'l'ira' degli utenti.

In puntata, ad un certo punto Roberto interrompe la conversazione tra Gemma e Marco per dare una spiacevole notizia alla sua promessa sposa, ovvero che c’è stato un piccolo inconveniente in tipografia e che non può accompagnarla dal ginecologo. La giovane Venere chiede con espressione preoccupata: 'Come vado dal ginecologo?', e Marco si offre di andare in tipografia al posto di Roberto.

Il signor Landi, però, inventa un'altra bugia dicendo che il tipografo è puntiglioso e che il tempo stringe, e così propone all’editore di accompagnare Gemma alla visita di controllo. La ragazza la trova un'idea folle, ma Marco la spiazza accettando la proposta di Roberto. Quest’ultimo si mostra soddisfatto perché il suo piano di far riaccendere la passione tra i due ex fidanzati sembra procedere alla grande.

Fan furiosi per il comportamento del signor Landi

'Roberto in versione Cupido è ancora peggio – ha sbottato una fan de Il Paradiso delle Signore – Lui meritava di essere il padre di quel bambino'. Un utente social non ha gradito l’altruismo del signor Landi: 'Perché Roberto si sta rendendo così ridicolo? È tutto così surreale', mentre un altro ha sostenuto che la scusa di Roberto sarebbe del tutto ridicola.

Nei loro post indignati, c’è chi si è limitato a pubblicare un tweet con faccine arrabbiate e chi ha tuonato: 'Roberto, mi stai innervosendo'. 'Marco, vai a conoscere tuo figlio', ha ironizzato invece un utente, mentre un altro ha inveito contro il confidente di Vittorio: 'Roberto, smettila.'

Marco aggiorna Roberto sulla visita dal ginecologo, fan indignati

In un’altra scena del 153esimo episodio di questa stagione de Il Paradiso delle Signore, Roberto ringrazia Marco per aver accompagnato Gemma in ospedale.

Inoltre, aggiunge di sentirsi in colpa per aver saltato questo appuntamento importante: 'Gemma era provata, ma se penso a un sostituto, quello sei tu'. E il giovane editore lo tranquillizza, aggiornandolo su ciò che è successo durante la visita medica.

'A un certo punto pensavano tutti che fossi io il padre del bambino', racconta Marco con un sorriso smagliante e Roberto gli chiede se è entrato nel panico. Il fratellino di Tancredi risponde di no e che gli è piaciuta la sensazione di essere il padre di quel bambino. 'Però, insomma, sei tu il fortunato qui - commenta Marco con un tono di voce leggermente sconsolato – Io sono soltanto lo scapolo impenitente'.

'Gli è scattato l’istinto paterno, amici – ha sentenziato una fan de Il Paradiso delle Signore – Non siete inteneriti da questa scena per niente costruita e artefatta?’

Altri utenti social, però, se la sono presi con Roberto: 'Fatti delle domande Roberto' ponendosi anche altri quesiti: ‘Tancredi dove sei? Non hai voglia di appiccare fuoco in giro?’