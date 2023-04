Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, in merito agli episodi di mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, evidenziano che Marco s'interrogherà sul perché Tancredi non si dà pace per quanto successo la notte dell'incendio. Salvo, invece, esorterà l'amico Marcello ad avanzare coi piedi di piombo con Ludovica, nel frattempo Barbieri riceverà un dono inaspettato da parte della contessa Adelaide. Palma e Salvatore, in ultimo, proveranno a convincere Francesco a evitare di farsi avanti con Maria, mentre Marco contatterà il maggiordomo della villa dove abitava con Tancredi.

Salvatore esorterà Marcello ad avanzare coi piedi di piombo con Ludovica

Gli spoiler della fiction daily ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne le puntate di mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, raccontano che Marco non riuscirà a capire il perché suo fratello Tancredi non riesca a darsi pace per ciò successo la notte dell'incendio nella fabbrica di famiglia.

Vito non riuscirà a riconciliarsi con Maria, quindi il contabile parrà pronto a partire alla volta dell'Australia.

Gemma e l'ex Marco vivranno un timido riavvicinamento, complice il turbamento insito nel giornalista a causa del malore avuto dal consanguineo.

Salvatore, invece, noterà il ritrovato feeling tra Marcello e Ludovica, quindi esorterà l'amico ad avanzare coi piedi di piombo con la figlia di Flavia.

Il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, a seguito di uno scambio di vedute con Vittorio, comincerà a sospettare che Tancredi sia immischiato nell'incendio in fabbrica.

Marco farà un'inquietante scoperta

Le trame de Il Paradiso delle signore 7, per ciò che riguarda le puntate di mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, riportano che Marcello e Ludovica inizieranno a vacillare ripensando ai bei vecchi tempi quando erano una coppia.

Poco dopo, però, Barbieri riceverà un inatteso dono da parte della nobile Di Sant'Erasmo, regalo che aizzerà la fiammella della passione del gestore del Bar Bottini nei riguardi di Adelaide.

Vito rassegnerà le dimissioni a Conti, notizia che non passerà inosservata alle orecchie di Francesco.

Conscio che Lamantia è prossimo a partire oltreoceano, il giovane Rizzo vorrà sfruttare l'occasione per farsi avanti con Maria, sebbene mamma Palma e il suo datore di lavoro Salvatore proveranno a farlo desistere.

Tancredi, messo alle strette dal fratello, negherà ogni coinvolgimento circa la notte dell'incendio.

Marco, in ultimo, non si fiderà delle parole del consanguineo, quindi farà una chiamata al maggiordomo della villa nella quale abitavano lui e Tancredi facendo un'inquietante scoperta.